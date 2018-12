Roma é o filme mais pessoal do realizador e argumentista vencedor de dois Óscares Alfonso Cuarón (Gravidade, Os Filhos do Homem, E a Tua Mãe Também, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, entre outros) e conta a história de Cleo (Yalitza Aparicio), uma jovem empregada doméstica de uma família da classe média no bairro de Roma, na Cidade do México.

"Na verdade é a história de um dos seres humanos que mais amo. Uma das mulheres que me criaram. Não sei se este filme tentou fazer declarações. É mais uma abordagem desta família e destas pessoas", explicou Cuarón à Reuters durante a divulgação da longa-metragem em formato de carta de amor.

O filme a preto e branco e em espanhol transcorre no México dos anos 1970, pinta um retrato realista e emocional da própria infância do realizador, onde figuram os conflitos domésticos e a hierarquia social no contexto da instabilidade política daquela década. Roma é o primeiro projeto de Cuarón após o tão comentado Gravidade (2013), do qual ganhou a estatueta de Melhor Realizador na cerimónia dos Óscares. A nova obra porém tem a particularidade de ser um filme da plataforma de streaming Netflix, mas estreia hoje nas salas de cinema e amanhã para os mais de 191 milhões de clientes com assinatura no streaming.

A crítica já adianta que a Netflix tem finalmente um forte candidato à disputa do Óscar de Melhor Filme. Roma já venceu o Leão de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Veneza (a primeira vez para uma produção da Netflix no cinema ficcional) e conquistou os prémios de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Cenografia do New York Film Critics Circle.