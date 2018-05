Até o espaço mais minimal ganha uma nova vida com um apontamento de cor, por mais ligeiro que seja. Uma jarra, uma cadeira, um candeeiro, um sofá ou uma peça decorativa, as opções são inúmeras, assim como a oferta da paleta cromática. Para quem gosta de arriscar, as paredes pintam-se na totalidade de um só tom, num interessante e desafiante jogo de bom senso e equilíbrio com todo o recheio da divisão. Boas energias no horizonte e sensação de casa nova e cheia de cor transformam a vontade de mudança numa necessidade e o trabalho que dá torna-se um verdadeiro prazer.

Veja algumas sugestões e arrisque. Sem medo.