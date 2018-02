Desenrolada em espiral até aos 40 metros de profundidade, a Adega da Herdade do Freixo foi distinguida com o prémio Edifício do Ano 2018, na categoria de Arquitetura Industrial.

Concebida pelo arquiteto Frederico Valsassina, foi eleita após a votação, que ficou a cargo dos cerca de 100 mil leitores da ArchDaily.

A sede da GS1 Portugal, do ateliê Promontório, e a Faculdade de Arquitetura de Tournai, do ateliê Aires Mateus, eram os outros candidatos portugueses ao prémio.

A adega está inserida numa propriedade alentejana, situada entre a Serra D’Ossa e Évora, no concelho do Redondo. Toda a sua estrutura e materiais usados na construção foram pensados ao pormenor, para reduzir as amplitudes térmicas durante o ano e permitir a descida das uvas tintas para os lagares, sem pressões.

Pode visitá-la de terça a sábado, às 11h30 e às 15h30, e o custo da entrada é de €6,50 por pessoa.