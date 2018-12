Ada Hegerberg vence primeira Bola de Ouro feminina e ouve comentário sexista

O Lyon, equipa à qual pertence Ada Hegerberg, tinha sete jogadoras nomeadas para o prémio, mas foi a avançada norueguesa a vencer, tornando-se na primeira mulher a receber esta distinção. Com apenas 23, a jogadora já conquistou a Liga dos Campeões por quatro vezes e é autora do recorde de golos numa só edição de competição europeia, entre outras conquistas.

No entanto, depois de receber o prémio, o apresentador DJ Martin Solveig perguntou a Ada se esta queria dançar para celebrar a vitória e se sabia fazer o twerk. A resposta foi um "não" rápido e direto.





O comentário foi imediatamente tomado como sexista e despoletou várias reações. O tenista Andy Murray, por exemplo, escreveu no seu Instagram: "Que perguntas fizeram a Mbappé e a Modric [dois dos vencedores da noite]? Imagino que algo relacionado com o futebol. E para todos os que pensam que estou a exagerar e que foi apenas uma piada… não foi. Toda a minha vida estive envolvido no desporto e o sexismo é irreal".

Entretanto, Martin Solveig já se desculpou nas redes sociais, explicando que se tratou de uma piada infeliz: "Expliquei, pedi desculpa e [Ada Hegerberg] disse que percebeu que era uma piada."





