Gomas, chupa-chupas, marshmallows e gelados divididos por oito salas coloridas e perfeitamente instagramáveis. O The Sweet Art Museum abre esta sexta-feira em Lisboa e é o primeiro espaço pop-up interativo deste género na Europa. A localização também é doce, na transversal da Rua do Açúcar, em Marvila, onde ficará durante três meses, até o dia 31 de agosto.

Contudo, é melhor programar a sua visita, pois as entradas são limitadas a 15 pessoas de cada vez, já que a intenção é mesmo aproveitar os espaços e tirar quantas fotografias for possível, sem intrusos nas suas fotografias, claro. Saiba que há uma piscina de marshmallows não comestíveis que pode de facto mergulhar, é possível tocar em tudo que quiser e aproveitar as salas com degustação de doces. O toque português do museu ficou com o gelado de ovos moles. Que tal um programa doce para o verão?

Rua José Domingos Barreiros, 2F - Armazém 5, Marvila – 1950-161 Lisboa.

Entrada: €20 regular | €15 para maiores de 65 anos e/ou mobilidade reduzida | €17,50 cada para grupos com mais de 4 pessoas | Crianças com menos de 3 anos não pagam.