É entre a emblemática Estação de Santa Apolónia e o rio Tejo, no Cais da Pedra, que nos deparamos com um pedaço de céu chamado Bica do Sapato. Tal como a estação que está defronte, marcada por partidas e chegadas, assim é o “tráfego” de um dos restaurantes mais icónicos da cidade lisboeta. Uns demoram-se mais, outros menos (o que, suspeitos nos confessamos, é raro). Aberto desde 1999 pela mão de Fernando Fernandes e José Miranda (do vizinho Pap’Açorda), que se aliaram a Manuel Reis e ao ator americano John Malkovich, a Bica do Sapato tem-se reinventado ao longo dos anos, sem nunca esquecer a cozinha portuguesa. Mais do que um restaurante de “chegadas e partidas”, foi-se tornando uma segunda casa para quem visita, e acima de tudo uma casa ligada para sempre à gastronomia, à cultura, à moda, ao design e às artes.

Hoje, estamos a viver um desses momentos de reinvenção, com a chegada recente dos chefs portugueses Henrique Mouro e Pedro Rezende Pereira à cozinha. Juntos, mostram como a química pode acrescentar inovação à nova carta do restaurante, deixando intactos alguns clássicos de sempre. Entre as novidades, destacamos a entrada de caldo verde com couve frita, broa de milho e carapau fumado (€8,50), a de aspic de ostras e sopa fria de pepino e maçã (€13,50) ou ainda a de figos assados com queijo de Azeitão e nozes (€13,50). Entre os pratos sobressaem o de lula e tamboril assados com puré de batata e azeitonas (€24), o pregado no forno com paio alentejano e xerém de amêijoa (€24), passando pelo borrego alentejano e crosta de biscoito de especiarias (€25) ou pelo delicioso leitão assado com laranja, esparregado e batata a murro (€22,50).

Para os apreciadores da cozinha vegan há opções confecionadas com ingredientes de origem biológica (como os dos restantes pratos) como a quinoa com ceviche de manga verde e banana (€12) ou a francesinha vegetariana (€16).

À responsabilidade do chef Luís Pedrosa, chega a carta de sobremesas, que é literalmente de comer e chorar por mais, com propostas que vão da sericaia de baunilha com ervas do “nosso” quintal, flores e gelado de pimenta timut (€7,50) às farófias com creme de fava tonka (€5,50).

Onde? Av. Infante D. Henrique, Armazém B, Cais da Pedra a Santa Apolónia, Lisboa. Quando? Segunda-feira das 17h à meia-noite, de terça-feira a sábado das 12h à meia-noite. Domingo das 12h30 às 16h. Reservas: 21 881 03 20