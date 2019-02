A terceira temporada de The Handmaid’s Tale promete causar arrepios

Durante o intervalo do último Super Bowl, a plataforma de streaming Hulu apresentou o primeiro trailer da série vencedora de dois Globos de Ouro e oito Emmy Awards. Apenas 45 segundos de imagens de The Handmaid’s Tale foram suficientes para despertar a curiosidade dos espetadores que acompanham Offred nesta história passada num futuro distópico, baseada no romance com o mesmo nome de Margaret Atwood.

Espera-se que a terceira temporada continue a focar-se em temas como a maternidade, a igualdade de género e a procura da identidade, acompanhado as vidas da serva Offred.

A série conta com um elenco feminino de luxo que inclui Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski e Alexis Bledel como personagens essenciais da história e é esperado que na terceira temporada o produtor Bruce Miller nos dê uma dose extra de adrenalina.



A série deverá estrear entre abril e março de 2019.