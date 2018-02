Depois de Carbon & Ecru, que aposta numa paleta de cores monocromática e numa estética minimal, a Primark Home lança a segunda parte da coleção para a próxima primavera/verão, segundo o tema Restore and Nurture.

A textura das cordas, as cores naturais e as flores contrastam com brilhos fortes que nos dão uma sensação minimalista de regresso ao essencial, ao relaxamento e à liberdade que associamos ao ar livre.