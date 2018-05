"A palavra mulher definida por nós" é o nome do movimento lançado pela parceria entre a Fox Life e o dicionário online Priberam. A luta pela igualdade de géneros é um tema mais atual que nunca e, por isso mesmo, as duas empresas decidiram juntar-se à causa. Como muitas vezes são os pequenos gestos que fazem a diferença, a Fox Life e a Priberam começaram por pedir aos portugueses que definissem a palavra ‘mulher’. Foram 500 os portugueses que contribuíram para que ‘mulher’ não seja mais o que foi durante muito tempo. Entre eles estão Simone de Oliveira, Luís Buchinho, Gisela João, Vanessa Fernandes, a cientista Raquel Oliveira e o chef José Avillez.

O dicionário não é apenas um livro de significados e sinónimos, é também um espelho da sociedade contemporânea à sua escrita. Assim, decidiu-se que estava na hora de esquecer a velha definição, onde a palavra ‘mulher’ era maioritariamente associada a homem, e, por consequência, diminuída. Hoje, e com a ajuda dos portugueses, a palavra ganha novas definições. ‘Mulher’ passa assim a ter o seguinte significado, no dicionário online Priberam:

mu•lher

(latim mulier, -eris)

Substantivo feminino

1. Ser humano do sexo feminino ou do género feminino (ex.: o casal teve três filhos: duas mulheres e um homem; a mulher pode ovular entre a menarca e a menopausa; mulher transgénero)

2. Pessoa do sexo ou género feminino, depois da adolescência (ex.: a filha mais nova já deve estar uma mulher). = mulher-feita, senhora

3. Pessoa do sexo ou género feminino casada com outra, em relação a esta (ex.: o padre declarou-os marido e mulher). = cônjuge, esposa

4. Pessoa do sexo ou género feminino com quem se mantém uma relação sentimental e/ou sexual (ex.: eu e a minha mulher escolhemos não casar). = companheira, parceira

5. Conjunto de pessoas do sexo ou género feminino (ex.: defesa dos direitos da mulher)

Adjetivo de dois géneros

6. Que tem qualidades ou atributos considerados tipicamente femininos (ex.: considera-se muito mulher em tudo)

De mulher para mulher

• entre mulheres, com frontalidade e franqueza, de modo direto (ex.: vamos falar de mulher para mulher; conversa de mulher para mulher)

Mulher da vida

• [depreciativo] meretriz, prostituta

Mulher de armas

• [figurado] aquela que demonstra coragem, força, espírito de luta (ex.: é uma mulher de armas que luta persistentemente pelos seus valores e objetivos). = corajosa, guerreira, lutadora

Mulher de deus

• [figurado] aquela que é bondosa, piedosa

• [informal, figurado] locução, usada geralmente de forma vocativa, para exprimir impaciência ou espanto (ex.: preste atenção, mulher de deus!)

Mulher de estado

• [política] líder que governa com competência, empenho e conhecimento dos assuntos políticos (ex.: a antiga primeira-ministra foi uma grande mulher de estado). = estadista

Mulher de lei(s)

• aquela que é especialista em leis. = advogada, legista

Mulher de letras

• literata, escritora

Mulher de negócios

• aquela que se dedica profissionalmente a atividades empresariais ou comerciais, gerindo o seu negócio ou o de outrem. = empresária

Mulher de partido

• [política] aquela que participa ativamente na vida e nas decisões do grupo político a que pertence (ex.: acima de tudo, é uma mulher de partido, apesar de não conviver bem com a disciplina partidária)

• [antigo, depreciativo] meretriz, prostituta

Mulher fatal

• mulher muito sensual e sedutora. = vampe

Mulher pública

• aquela que desempenha funções de interesse público, sobretudo na política ou na administração de um estado ou de um país (ex.: como mulher pública, a vereadora defendeu sempre os interesses da população que a elegeu)

• [antigo, depreciativo] meretriz, prostituta

Palavras relacionadas: mulherzinha, mulherinha, feminino, mulheraça, mulheril, supermulher, mulherada