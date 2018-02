A 22 de fevereiro assinala-se o Dia Europeu da Vítima de Crime. Para assinalar a data, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apresenta uma reflexão sobre a atuação da Rede CARE desde a sua criação, em 2016. O projeto CARE é uma solução inovadora no que respeita ao apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual. Nos dois anos de atividade, a Rede CARE já apoiou 446 crianças e jovens vítimas de violência sexual, o que corresponde a 19 novos processos por mês. A maioria das vítimas tem idades entre os 14 e os 17 anos e são raparigas (79,1%). O distrito de Lisboa foi onde aconteceram mais casos (163), seguido do distrito do Porto (77). Os dados revelam ainda que a maioria dos atos violentos aconteceu de forma continuada (63%), sobretudo em contexto intrafamiliar (53,1%).

Decorre hoje o Seminário/Debate "Apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual", nos Serviços de Sede da APAV, uma reflexão sobre o apoio que se presta a crianças e jovens vítimas de violência sexual, nas áreas do direito, psicologia e apoio social.