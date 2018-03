A Lancôme procura inspirar mulheres a uma vida positiva, porque a beleza começa com a felicidade. Como expressa a marca, em comunicado, "a felicidade não pode ser alcançada sem liberdade de expressão. Porque a expressão e realização pessoal são dificilmente reconciliáveis com a iliteracia…"

Assim, a Lancôme, em colaboração com a Care, uma organização não governamental, cria o Write Her Future, que pretende apoiar a literacia das jovens mulheres em todo o mundo, uma causa universal que afeta tanto países desenvolvidos como países em vias de desenvolvimento.





Em 2017, o primeiro programa de literacia começou em Marrocos e é seguido por outros dois programas, com início este ano, na Guatemala e na Tailândia. Estes três programas vão beneficiar diretamente 8 mil mulheres e, indiretamente, mais de 40 mil pessoas.





A marca francesa desafia todas as mulheres a escreverem o seu nome no projeto e, dessa forma, passam a fazer parte de uma comunidade global que apoia mulheres reais no seu acesso à educação.