A Feira do Livro começa hoje

Aline Fernandez | Quarto, Emma Donoghue | "A autora inspirou-se em várias histórias de sequestro prolongado para construir este romance. O livro já seria incrível se fosse escrito pelo ponto de vista da jovem presa no quarto, mas, na minha opinião, é ainda mais brilhante porque é contado através do olhar de Jack, de cinco anos e fruto dos abusos sexuais sofridos pela vítima dentro do cativeiro. É intenso, comovente, mas não tem um tom sentimental. A imaginação da autora e o estilo de linguagem me encantaram e foi um livro diferente de tudo o que já li. E o melhor, deixou-me a refletir sobre o amor e a resiliência durante e após a leitura. Mais do que indico."