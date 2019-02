'A Favorita' é o grande vencedor dos BAFTA 2019

O filme A Favorita foi o grande vencedor da 72.ª edição dos prémios da Academia Britânica de Artes e Televisão de Cinema (BAFTA), com sete prémios, a incluir Melhor Filme Britânico, Melhor Atriz e Melhor Guião Original. Outro grande galardoado da noite foi o filme Roma, que das sete nomeações levou quatro: Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Fotografia e Melhor Filme em Língua Estrangeira. Rami Malek garantiu o prémio de Melhor Ator em Bohemian Rhapsody e Mahershala Ali venceu Melhor Ator Secundário em Green Book – Um Guia para a Vida.

A cerimónia dos BAFTA foi realizada no Royal Albert Hall, em Londres, e contou com a presença dos Duques de Cambridge, o príncipe William e Kate Middleton. Confira os melhores momentos e a lista completa dos vencedores abaixo.

Their Royal Highnesses The Duke & Duchess of Cambridge have just arrived on the #EEBAFTAs Red Carpet @KensingtonRoyal pic.twitter.com/yglnDpFHWU — BAFTA (@BAFTA) 10 de fevereiro de 2019

Director of @the_favourite Yorgos Lanthimos thanked the three stellar leads of the film while accepting the BAFTA for Outstanding British Film #EEBAFTAs #BAFTA pic.twitter.com/Orq0if7jdS — BAFTA (@BAFTA) 10 de fevereiro de 2019

MELHOR FILME

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Roma

A Favorita

Green Book – Um Guia para a Vida

Assim Nasce uma Estrela

MELHOR FILME BRITÂNICO

Beast

Bohemian Rapsody

A Favorita

McQueen

Bucha & Estica

Nunca Estiveste Aqui

MELHOR ESTREIA DE UM ARGUMENTISTA, REALIZADOR OU PRODUTOR

Apostasy, Daniel Kokotajlo (argumentista/realizador)

Beast, Michael Pearce (argumentista/realizador) e Lauren Dark (produtora)

The Cause of Progress, Christopher Kelly (argumentista/realizador/produtor)

Pili, Leanne Welham (argumentista/realizadora), Sophie Harman (produtora)

Ray & Liz, Richard Billingham (argumentista/realizador), Jacqui Davies (produtora)

MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Cafarnaum

Cold War - Guerra Fria

Dogman

Roma

Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Free Solo

McQueen

RBG

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

The Incredibles 2: Os Super-Heróis

Ilha dos Cães

Homem-Aranha: No Universo Aranha

MELHOR REALIZADOR

Spike Lee, BlacKkKlansman: O Infiltrado

Pawel Pawlikowski, Cold War - Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, A Favorita

Alfonso Cuarón, Roma

Bradley Cooper, Assim Nasce uma Estrela

MELHOR GUIÃO ORIGINAL

Cold War - Guerra Fria

A Favorita

Green Book – Um Guia para a Vida

Roma

Vice

MELHOR GUIÃO ADAPTADO

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Can You Ever Forgive Me?

O Primeiro Homem na Lua

Se Esta Rua Falasse

Assim Nasce uma Estrela

MELHOR ATRIZ

Glenn Close, A Mulher

Lady Gaga, Assim Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman, A Favorita

Viola Davis, Viúvas

MELHOR ATOR

Bradley Cooper, Assim Nasce uma Estrela

Christian Bale, Vice

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Steve Coogan, Bucha & Estica

Viggo Mortensen, Green Book – Um Guia para a Vida

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Amy Adams, Vice

Claire Foy, O Primeiro Homem na Lua

Emma Stone, A Favorita

Margot Robbie, Maria, Rainha dos Escoceses

Rachel Weisz, A Favorita

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Adam Driver, BlacKkKlansman: O Infiltrado

Mahershala Ali, Green Book – Um Guia para a Vida

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Se Esta Rua Falasse

Ilha dos Cães

O Regresso de Mary Poppins

Assim Nasce uma Estrela

MELHOR FOTOGRAFIA

Bohemian Rhapsody

Cold War - Guerra Fria

A Favorita

O Primeiro Homem na Lua

Roma

MELHOR MONTAGEM

Bohemian Rhapsody

A Favorita

O Primeiro Homem na Lua

Roma

Vice

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

A Favorita

O Primeiro Homem na Lua

O Regresso de Mary Poppins

Roma

MELHOR GUARDA-ROUPA

A Balada de Buster Scruggs

Bohemian Rhapsody

A Favorita

O Regresso de Mary Poppins

Maria, Rainha dos Escoceses

MELHOR MAQUILHAGEM E CABELO

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Maria, Rainha dos Escoceses

Bucha & Estica

Vice

MELHOR SOM

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem na Lua

Missão: Impossível – Fallout

Um Lugar Silencioso

Assim Nasce uma Estrela

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Vingadores: Guerra do Infinito

Black Panther

Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

O Primeiro Homem na Lua

Ready Player One: Jogador 1

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO BRITÂNICO

I’m OK

Marfa

Roughhouse

MELHOR CURTA-METRAGEM BRITÂNICO

73 Cows

Bachelor

The Blue Door

The Field

Wale

PRÉMIO EE RISING STAR

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Jessie Buckley

Lakeith Stanfield

Letitia Wright