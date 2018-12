2019 está quase a começar e podemos garantir uma coisa: vai valer a pena ficar atenta às estreias de cinema, em especial se for apaixonado pela Disney. A divisão The Walt Disney Studios reservou para o próximo ano vários filmes clássicos revisitados e também novas produções. E nem é preciso esperar, já que a história de Mary Poppins, da escritora australiana Pamela Lyndon Travers já está em exibição nas salas de cinema.

A carregar o vídeo ... O Regresso de Mary Poppins | Trailer



O Regresso de Mary Poppins



Na sequela musical nova e original, Mary Poppins regressa para ajudar a nova geração da família Banks a redescobrir a alegria e o encanto perdidos, após uma grande perda pessoal. Emily Blunt protagoniza a ama quase perfeita com habilidades mágicas, que pode tornar qualquer tarefa numa aventura fantástica e inesquecível, e Lin-Manuel Miranda é o seu amigo Jack, um acendedor de candeeiros de rua, que ajuda a trazer luz às ruas de Londres. Realizado por Rob Marshall (Caminhos da Floresta, Chicago, entre outros), o filme repleto de efeitos especiais e canções fantásticas conta também com Ben Whishaw como Michael Banks; Emily Mortimer como Jane Banks; Julie Walters como Ellen, a governanta da família Banks; Colin Firth como William Weatherall Wilkins e Meryl Streep como Topsy, a prima egocêntrica de Mary. As três crianças Banks, Anabel, John e Georgie, são intepretadas por Pixie Davies, Nathanael Saleh e Joel Dawson, respetivamente.

Glass (17 de janeiro de 2019)

O novo filme realizado por M. Night Shyamalan dá continuidade aos eventos de O Protegido e Fragmentado. Bruce Willis e Samuel L. Jackson regressam como David Dunn e Elijah Price, também conhecido pelo pseudónimo, Mr. Glass. A eles juntam-se James McAvoy, na pele de Kevin Wendell Crumb e as suas múltiplas personalidades, e Anya Taylor-Joy enquanto Casey Cooke. A história começa com Dunn a perseguir a figura super-humana de A Besta, numa série de encontros desenfreados, ao mesmo tempo que a presença de Price emerge com segredos sombrios de ambos. O filme promete atuações poderosas e muita ação.

A carregar o vídeo ... Capitão Marvel | Trailer



Capitão Marvel (7 de março de 2019)

O novo filme da Marvel Studios segue a jornada de Carol Danvers, Brie Larson, enquanto se torna numa das heroínas mais poderosas do universo. Passado nos anos 90, a aventura original conta a história de uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas que atinge a Terra - Carol dá por si, juntamente com um pequeno grupo de aliados, no centro do acontecimento. O filme realizado por Anna Boden e Ryan Fleck conta também com Samuel L. Jackson, Annette Bening e Jude Law.

A carregar o vídeo ... Dumbo | Trailer



Dumbo (março de 2019)

Do visionário realizador Tim Burton, a nova aventura em live-action desenvolve-se a partir do clássico e acarinhado conto da Disney, onde as diferenças são celebradas, a família é valorizada e os sonhos ganham asas. No novo novo trailer vemos Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Finley Hobbins e Nico Parker. Ainda sem data prevista para Portugal, o filme tem estreia mundial marcada para o dia 29 de março.

A carregar o vídeo ... Vingadores: Endgame | Trailer Teaser



Vingadores: Endgame (ainda sem título em português)

Uma das sequelas mais esperadas do ano, o filme dos super-heróis contará a história a partir do Vingadores: Guerra do Infinito (2018). No trailer, vemos Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., e a chegada de Scott Lang, o Homem-Formiga, protagonizado por Paul Rudd. Ainda sem data prevista para Portugal, o filme tem estreia mundial marcada para o dia 26 de abril.

A carregar o vídeo ... Aladdin | Trailer Teaser



Aladdin (maio de 2019)

Realizado por Guy Ritchie, o filme em live-action inspirado no clássico da Disney é protagonizado por Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott. As primeiras imagens forma divulgadas e só aumentaram as expetativas . Ainda sem data prevista para Portugal, o filme tem estreia mundial marcada para o dia 24 de maio.

A carregar o vídeo ... Toy Story 4 | Trailer



Toy Story 4 (verão de 2019)

Os brinquedos mais acarinhados da Disney*Pixar voltam para o quarto filme: Woody, que sempre se sentiu confiante em relação ao seu lugar no mundo e sempre teve como prioridade tomar conta da sua criança, quer fosse Andy ou Bonnie, volta a enfrentar vários desafios. Quando Bonnie traz "Forky", um brinquedo novo para o seu quarto, uma aventura que junta os novos amigos aos mais antigos vai mostrar a Woody como o mundo pode ser grande para um brinquedo. Realizado por Josh Cooley, Toy Story 4 ainda não tem data prevista para Portugal, mas o filme tem estreia mundial marcada para o dia 20 de junho.

A carregar o vídeo ... O Rei Leão | Trailer Teaser



O Rei Leão (verão de 2019)

A Disney confirmou o elenco do filme live-action que terá Beyoncé como Nala, Donald Glover como Simba e James Earl Jones, que também participou no filme original de 1994 e voltará a dar voz ao pai de Simba, Mufasa. O remake do clássico contará também com o trio de comediantes John Oliver, Seth Rogan e Billy Eichner, que interpretarão Zazu, Pumba e Timon, respetivamente. O tão esperado filme, do realizador Jon Favreau, ainda não tem data prevista para Portugal, mas já tem estreia mundial marcada para o dia 19 de julho.

A carregar o vídeo ... Artemis Fowl | Trailer Teaser



Artemis Fowl (verão de 2019)

Baseado no primeiro livro da série best-seller de Eoin Colfer com o mesmo título, e realizado por Kenneth Branagh, Artemis Fowl, da Disney, foi filmado em Inglaterra, Irlanda do Norte e na cidade vietnamita Saigão. Descendendo de uma longa geração de criminosos brilhantes, o génio de 12 anos Artemis encontra-se numa batalha de força e astúcia contra uma poderosa e oculta raça de fadas, que pode estar por detrás do desaparecimento do seu pai.

O jovem Ferdia Shaw interpreta o protagonista, Lara McDonnell a Capitã Holly Short e Dame Judi Dench a Comandante Root. O filme conta ainda com Josh Gad, Nonso Anozie, Tamara Smart e Miranda Raison. Ainda não há data prevista para Portugal, mas o filme tem estreia mundial marcada para o dia 9 de agosto.

Frozen 2 (ainda sem confirmação)

Mesmo sem uma confirmação oficial pelos estúdios Disney, há uma data de estreia prevista para a sequela do blockbuster Frozen: O Reino do Gelo (2013) nos Estados Unidos da América a dia 22 de novembro. Podemos contar com Kristen Bell como Anna, Idina Menzel como Elsa e o apaixonante Olaf na voz de Josh Gad.

Star Wars: Episode IX (ainda sem confirmação)

Mesmo sem confirmação oficial pelos estúdios Disney, há uma data de estreia prevista para o dia 19 de dezembro nos Estados Unidos da América. A sequela da produção cinematográfica histórica teve início nos Estúdios Pinewood, em Londres, a 1 de agosto de 2018, e conta com Daisy Ridley como Rey e Mark Hamill como Luke Skywalker. O papel de Leia Organa será mais uma vez desempenhado por Carrie Fisher, recorrendo a imagens nunca antes vistas de Star Wars: O Despertar da Força. Resta-nos aguardar por imagens, teaser e trailers. Enquanto isso, distraímo-nos com os outros filmes.