Depois de ter sido questionada em relação aos ideais de beleza da Barbie e àquilo que poderiam transmitir às crianças, a Mattel criou bonecas com corpos mais naturais. Já nos últimos três anos tem lançado Barbies para a linha Sheroes, ícones contemporâneos que quebraram barreiras nas suas áreas de trabalho, com versões boneca de várias mulheres, como a realizadora de Wonder Woman, Patty Jenkins, a campeã de snowboard Chloe Kim, a modelo e ativista Ashley Graham, a chef de renome Hélène Darroze, a jogadora italiana de futebol Sara Gama e a jornalista polaca Martyna Wojciechowska.