Um dos episódios mais falados da quarta temporada de Black Mirror, uma das séries do momento da Netflix, gira em torno da história de Amy e Frank, que estão a tentar encontrar o parceiro perfeito através do uso da tecnologia.

Ainda em tempo do Dia dos Namorados, o serviço de streaming de séries e filmes criou uma versão online para quem quiser fazer o mesmo teste do episódio Hang the DJ, uma aplicação de relacionamento que informa os casais sobre quanto tempo durarão os seus relacionamentos.

Ficou curiosa? Para testar é preciso apenas visitar Coach.Dating e clicar na tela. "O teu par quer descobrir se és o seu par ideal. Confia no sistema", diz a mensagem. O passo seguinte é copiar o link e enviar para quem interessa. O ideal, como na série, é que o casal clique em conjunto para ver o temido resultado. Ambos têm cinco segundos.

Se apenas uma das pessoas decidir verificar, a previsão inicial será "recalibrada" e quem o fizer será punido, assim como no episódio.