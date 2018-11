A adorável foto que o príncipe Harry tirou a Meghan Markle

Desde o anúncio de que vão ser pais à visita real por vários sítios do Pacifico Sul, Meghan Markle e o príncipe Harry não têm parado nas últimas semanas.

Ainda que ocupados com os compromissos reais agendados, conseguiram tirar partido dos lugares mais bonitos da visita e não deixam de partilhar com os fãs os mais adoráveis momentos que passaram a dois. Esta quinta feira, dia 1 de novembro, a conta do instagram que acompanha a vida de Markle e Harry de perto, @kensingtonroyal, partilhou uma foto da duquesa grávida, vista pela lente do Duque. No meio da natureza da floresta, Meghan segura a barriga orgulhosamente. Na legenda lê-se: “Uma mensagem do duque e da duquesa de Sussex: ‘Obrigada Nova Zelândia pela semana maravilhosa da nossa visita. Austrália, Fiji, Tonga e NZ – ficámos inspirados e lembrámo-nos de como cada um de nós pode fazer a diferença.”.