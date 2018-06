1. O colar que está no centro de toda a trama é da marca de joias de luxo francesa Cartier e está avaliado em 150 milhões de euros.



2. Um dos colares roubados no filme está caracterizado num busto de Maria Antonieta. Uma joia controversa na História da corte francesa, uma vez que se diz ter sido dos principais fatores para a crise francesa que levou à queda da monarquia no país.



3. Por detrás dos atributos criminosos de Sandra Bullock e Cate Blanchett no grande ecrã está a magia do português Hélder Guimarães, campeão mundial nesta atividade. Ele foi consultor durante a escrita do argumento e ensinou às atrizes alguns dos seus truques, depois aplicados.



4. De modo a trazer mais legitimidade ao filme, foi criada uma falsa exposição no Metropolitan Museum of Art.



5. Depois da atriz Elizabeth Banks ter recusado o papel da contrabandista Tammy, a escolha recaiu em Sarah Paulson.



6. Se reunirmos todo o elenco do Ocean’s 8 podemos somar quatro Óscares, dois Emmys, nove Grammys, seis Golden Globes, cinco BAFTAs e dez SAGs.



7. A personagem de Sandra Bullock vestiu 40 looks ao longo das gravações, enquanto a de Cate Blanchett envergou 65.



8. A data de estreia do filme correspondeu ao 11.º aniversário do filme Ocean’s 13.