Oficina do Duque

O chef Rui Rebelo criou uma mousse de castanha assada em duas camadas. A primeira é feita de espuma, seguida de uma camada de mousse fria, com um toque de chocolate, alecrim e de sal negro dos Himalaias. O restaurante fica na Calçada do Duque, 43-A, e funciona das 12h às 23h.

GROM

Se quiser trocar o tradicional cartuxo de jornal por um copo ou cone, esta gelataria reinventou o clássico do outono no novo sabor a Castanha Caramelizada. Todos os gelados e sorbets da marca são isentos de glúten, corantes artificiais, conservantes ou emulsionantes. A loja fica na Rua Garrett, 42, e funciona das 11h às 24h, todos os dias da semana.

À Justa

O Cachaço de Borrego Corado que se serve neste restaurante deve ser acompanhado do delicioso puré de castanhas salteadas. O restaurante fica na Calçada da Ajuda, 107, e funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 15h e de segunda-feira a sábado das 19h15 às 23h e domingo das 12h30 às 16h.

InterContinental Cascais – Estoril

No dia 22 de novembro haverá um menu especial para celebrar o norte-americano Thanksgiving, que será servido no lobby do hotel. O prato principal da ocasião será o peru em Bollantine, castanhas e legumes de inverno. Um Dia de Ação de Graças à la portuguesa. O hotel fica na Av. Marginal, 8023, em Cascais.

Clube Lisboeta

A chef Karin Gama é adepta de cozinha natural, portanto cria substitutos aos produtos industrializados em quase toda a ementa. Aqui, o queijo creme, por exemplo, é um creme à base de castanha e caju. O restaurante fica na Rua da Escola Politécnica, 90, e funciona de segunda a quinta-feira das 8h às 1h e de sexta-feira a domingo das 9h às 2h.