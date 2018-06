Celebrar os Santos Populares no Anjos70

O espaço Anjos70 traçou uma programação especial para a temporada dos Santos Populares que inclui matinés e sessões de cinema. No dia 10 de junho (domingo) haverá forró, carimbó, canjica, bolo de macaxeira, curau, bolopodre, bolo de fubá, pipocas, mousse de cupuaçu, sumos naturais de frutas tropicais – tudo isto a par de horas de música e uma sessão de cinema. Das 16h às 23h atuam os DjsCaio Azevedo e Enrique Matos e às 18h30 é exibida a curta-metragemRibeirinhos do Asfalto, de Jorane Castro (2009).

Onde? Regueirão Anjos 70, Lisboa Quando? Das 16h às 23h.

Provar o novo menu de sushi do Tsubaki

O restaurante de comida japonesa do Turim Saldanha Hotel tem uma nova proposta para os jantares de sexta-feira e sábado: o menu all you can eat Deluxe que se inspira nos sabores do Oriente. Nas entradas, que são à parte do menu, estão disponíveis as tradicionais gyozas de frango e vegetais, o Saki Kimuchi (salmão marinado com kimuchi e harusame), e a Tempura Moriawase (legumes, peixe, camarão e amêndoas). O menu inclui a habitual sopa miso e um combinado de sushi e sashimi e custa €19 (por pessoa). No final, não se esqueça de pedir uma das deliciosas sobremesas disponíveis: do gelado de sésamo negro e yuzu, ao creme brulée de gengibre ao matcha com manga, maracujá e chocolate branco, o difícil vai ser escolher.

Onde? Rua Latino Coelho, 23 Quando? De segunda a sexta-feira entre as 19h e as 23h e aos fins de semana entre as 19h e as 23h. Como reservar? 21 049 2320

Ir à Feira do Livro

Até dia 13 de junho, ao redor dos jardins do Parque Eduardo VII, em Lisboa, decorre nova edição da Feira do Livro. Destacamos o debate no dia 9 de junho, às 19h, Cátia Antunes, autora do livro "Fast food, fast life, fast cancer. Uma vida sem cancro"; e, à mesma hora, o lançamento do livro "Praias Escondidas Lisboa" de Robert Butler e Andy Mumford. A agenda completa pode ser consultada aqui: http://feiradolivrodelisboa.pt/agenda/

Onde? Parque Eduardo VII, Lisboa Quando? Das 12h30 às 22h.

Fazer um workshop de sushi no Sushi Café Avenida

No próximo sábado, dia 9 de junho, o restaurante Avenida SushiCafé promete ensinar os primeiros passos na arte da confecção de sushi, com um workshop dado pelo chef Daniel Rente. O chef promete transmitir técnicas e revelar alguns segredos sobre como se tornar um especialista na cozinha japonesa. Indicado para para quem pretende dar os primeiros passos e aprender as técnicas imprescindíveis na preparação de algumas peças de sushi, este workshop promete: introdução à cultura japonesa, corte do peixe, confecção do arroz de sushi, preparação de ingredientes, elaboração de temakis, de makis e hosomakis. Por fim, os participantes almoçaram aquilo que confeccionarem.

Onde? Avenida SushiCafé Quando? Dia 9 de junho às 11h00 Como reservar? A inscrição é feita para geral@gruposuchicafe.pt (custo de 60€ por pessoa). Para quem? 12 pessoas.

Provar o novo brunch inspirado nos Santos Populares

Para comemorar uma das festividades mais populares do nosso país, os Santos Populares, o Sheraton Cascais Resort pensou num brunch inspirado nesta época. Todos os domingos, durante o mês de junho, o habitual brunch de domingo apresenta-se numa versão Popular: às especialidades habituais de pequeno-almoço e almoço juntam-se as iguarias típicas da época. Sardinhas assadas, bifanas, entremeadas e pimentos vão estar a assar no barbecue, e a decoração do restaurante Glass Terrace e da esplanada nos jardins do resort acompanham a rigor a festividade - com todos os detalhes dignos de um arraial. Quem optar por este menu exclusivo, poderá também desfrutar da piscina do resort durante a tarde. A proposta é válida por €19.50€ para miúdos (5-12 anos) e 39€ para graúdos; crianças com idades inferiores a 5 anos têm entrada livre.

Onde? Rua das Palmeiras Lote 5, Cascais, Portugal – Sheraton Cascais Resort Quando? Todos os domingos de junho Como reservar? 214 829 100 ou brunch@sheratoncascais.com