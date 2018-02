Celebrar o Dia de Reis num palácio abandonado

Por uma noite, a Cave 23 muda-se para um palácio em Lisboa (a antiga sede da Proteção Civil), e prepara um jantar especial nas suas salas abandonadas. Belchior, Gaspar e Baltazar serão substituídos pela equipa do restaurante Cave 23 e a alusão ao ouro, ao incenso e à mirra estarão dispersos pelo menu. Das deliciosas propostas a provar na carta destacam-se a cavala com molho teriyaki e maçã caramelizada, corvina pregada com puré de pimento vermelho e tomate seco com ju de vitela, ou os cogumelos selvagens com crumble de piri-piri e gema de ovo. O jantar acontece dia 6 de janeiro e custa €150 por pessoa. Para reservas: reservas@cave23.pt





Beber uma cerveja na Festa dos Reis do Lisbon Beer District

A ideia é recuperar a história de Marvila Velha e retomar a tradição quase perdida das janeiras.

No próximo dia 6, Dia de Reis, o Lisbon Beer District organiza concertos e provas de cerveja em três cervejeiras locais, a Dois Corvos, a Lince e a Musa. Vale a pena provar a cerveja especial, a Scotch Ale, ou as criações feitas em colaboração com a Oitava Colina, a Chimera Brewpub e a Cerveja Letra. Entre as 14h e a meia-noite, poderá ainda assistir aos espetáculos de artistas e bandas como Benjamin, Monday, Sallim, Chinaskee & Os Camponeses, Mighty Sands, Lavoisier, Brandos Costumes djset, Calcutá, Canta Marvila e o Grupo de Concertinas da Casa do Povo de Castro D’Aire. Os restaurantes e cafés do bairro vão servir petiscos e menus alusivos ao tema. O evento terá ainda um fim solidário, recolhendo fundos para a Casa de São Vicente, em Marvila.



O Lisbon Beer District decorre nos eixos entre a Rua do Açúcar, a Capitão Leitão e a Rua Pereira Henriques, em Marvila.

Provar os caldos asiáticos da Sun Tan

No Sun Tan, o novo restaurante asiático de São Bento, consegue-se cheirar os ingredientes antes de os experimentar. Tem apenas seis lugares e dois pratos, um caldo vegetariano ou um caldo de carne, ambos preparados por Francisca van Zeller, uma das mentoras do espaço, e feitos de raiz todos os dias. Não são especialistas em ramens nem phos, mas sim em sopas asiáticas, e por isso mesmo o menu não é fixo e os ingredientes variam com frequência. Há koftas para entrada e vários molhos e ingredientes extra para temperar os caldos, da soja ao amendoim picado.

Se não conseguir lugar ao balcão, pode sempre pedir take away. Cada tigela varia entre €7 e €7,50. De segunda a quarta, das 11h às 19h. À quinta e sexta, das 11h às 23h.





Descobrir a história da Ponte 25 de Abril

"A Experiência Pilar 7 – Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril" é a melhor forma de conhecer a história de um dos lugares mais emblemáticos de Lisboa. Através de um miradouro panorâmico à altura do tabuleiro rodoviário e de uma experiência de realidade virtual, é possível descobrir algumas das particularidades inerentes à construção da ponte, incluindo a sua maquete original, pela primeira vez disponível ao público. A mostra inclui ainda uma homenagem a todas as pessoas que construíram a ponte, na Sala dos Trabalhadores, e quatro pequenos filmes que mostram a grandiosidade da obra. Para além da história e dos pormenores de construção, vale ainda a pena descobrir uma das mais surpreendentes vistas sobre a cidade.

De outubro a abril, está aberto das 10h às 18h. De maio a setembro, das 10h às 20h. Preço: €6. Com experiência de Realidade Virtual: €1,50. Crianças até aos 5 anos e portadores do Lisboa Card: Gratuito.

Comer um brunch ao jantar no Fauna & Flora