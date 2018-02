A carregar o vídeo ... Lady Bird, o trailer









Mudbound - As Lamas do Mississípi

Realizado por Dee Rees, Mudbound - As Lamas do Mississípi é um retrato do Mississípi pós-II Guerra Mundial marcado pela angustiante tentativa de resgatar a paz e a harmonia. A narrativa é contada através da vida de duas famílias que vivem lado a lado: os McAllans (interpretados pelos atores Jason Clarke, Carey Mulligan e Garrett Hedlund), que vivem da sua quinta, e os Jacksons (Rob Morgan, Mary J. Blige e Jason Mitchell), afro-americanos, que tentam apenas sobreviver lidando com os ataques racistas de que são alvo. Baseada no livro de Hillary Jordan, esta é também a história real de Ronsel e Jamie, os dois homens líderes destas respetivas famílias, ambos veteranos da guerra, um negro e um branco. O que os liga? Têm de se sujeitar a trabalhar e a sustentar as famílias segundo as Leis de Jim Crow, que estabeleciam limites entre brancos e negros. Estreia em Portugal a 18 de janeiro.

Uma Viagem no Tempo - Wrinkle In Time

Conhecida pela realização dos filmes Selma: A Marcha da Liberdade (2014), uma ficção histórica, ou A 13.ª Emenda (2016), um policial, Ava DuVernay estreia-se no registo de fantasia/ficção científica com Uma viagem no tempo (Wrinkle in Time). Inspirado no romance americano de Madeleine L'Engle publicado em 1962, o filme segue a história de Meg Murry, uma menina de 13 anos que parte em busca – e salvamento – do seu pai, um astrofísico que está preso pelas forças do mal. Inteligente e perspicaz, tal como o irmão mais novo, Charles Wallace, Meg vai, aos poucos, percebendo o quão especial é e quais são os superpoderes que a levarão a salvar o pai. No elenco encontramos nomes como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw e Storm Reid. O filme chega a Portugal em março.

Mary Queen Of Scots

É um dos filmes mais aguardados do ano e outro em que a atriz Saoirse Ronan assume o papel de protagonista. Em Mary Queen of Scots, Ronan interpretará Maria Stuart, rainha da Escócia, enquanto Margot Robbie é Elizabeth I, rainha de Inglaterra. O filme é uma estreia de Josie Rourke na realização e o argumentista, Beau Willimon, inspirou-se na biografia My Heart is My Own: The Life of Mary, Queen of Scots, de John Guy. A história centra-se na vida de Mary Stuart, rainha da Escócia com apenas seis dias (após a morte prematura do pai), que passou a infância em França, onde aos 16 anos se torna rainha consorte. Com a morte do marido, apenas dois anos depois, decide regressar ao país natal. Fascinadas uma pela outra e primas, as jovens rainhas Mary e Elizabeth partilham também uma rivalidade, no poder e no amor, que pode comprometer a sua aliança. Determinada a governar mais do que como uma figura consorte, tudo começa quando Mary afirma a sua reivindicação ao trono inglês, ameaçando a soberania de Elizabeth I. Os atores Jack Lowden, David Tennant e Martin Compston também fazem parte do elenco, mas as verdadeiras protagonistas do filme são Ronan e Robbie. A estreia em Portugal está prevista para dia 29 de novembro.

Mentes Sombrias - The Darkest Minds