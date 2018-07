Música 5 coisas indispensáveis para levar a um festival O que é que se leva para um festival? Foi o que perguntámos aos festivaleiros do NOS Alive. Telemóvel, power bank e batom foram as respostas vencedoras. Mas há também quem considere prioritário levar lenços de papel, bolachas e os bilhetes de comboio para, no fim, regressar a casa.