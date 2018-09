Quem já leu os anteriores A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert, de 2013, e o Livro dos Baltimore, de 2016, sabe que Joël Dicker é a perfeita companhia de umas férias de verão. O autor best-seller regressa com O Desaparecimento de Stephanie Mailer (Alfaguara), um novo thriller bem desenhado e embrulhado numa rede de mistérios para decifrar vorazmente na praia. Um novo nome a não perder de vista: a portuguesa Sarah Lemonnier estreia-se com A Cadeira Preta (Oficina do Livro), um livro cru e corajoso, onde o sexo desempenha um papel principal. Perfeito para amantes de romances históricos, A Filha de Caeytana (Casa das Letras) é o livro onde a uruguaia

conta a história verdadeira da filha negra adoptada pela duquesa de Alba na Espanha do século XVIII, debruçando-se também sobre a mãe verdadeira, uma escrava cubana que não desiste de recuperar a menina que lhe foi retirada logo após o nascimento. Ainda sem edição nacional, My Year of Rest And Relaxation (Penguin) é o novo romance da acutilante Ottessa Moshfegh. Escrito com uma generosa dose de humor negro, o livro conta a história de uma nova-iorquina com "tudo" para ser feliz (é bonita, magra, rica e até inteligente), mas está inexplicavelmente presa num vácuo de frustrações. A solução? Um ano sob efeito de medicação, receitada pelo pior psiquiatra de sempre na história da literatura.