Haverá algo mais reconfortante que a nossa casa? Na nossa opinião, não. Por isso devemos tentar mantê-la o mais acolhedora possível, ajustando-a não apenas às nossas necessidades como também àquilo que somos. Só contribuirá para nos sentirmos bem e relaxados no nosso lar.

Por vezes, porém, surge aquela necessidade de mudança, mesmo que não saibamos o que desejamos ao certo. Damos-lhe uma sugestão fácil e económica: plantas. Além de trazerem vida e cor a qualquer casa, vêm com outras vantagens. Na cozinha, pode colocar ervas aromáticas que estarão à mão de semear e sempre frescas. Com certeza que farão a diferença nos seus cozinhados. No verão, pode apostar numa planta carnívora para acabar com os insetos indesejados (sim, resulta mesmo). E há até quem encontre o seu momento zen do dia quando cuida das suas plantas. Mas se prefere não ter muito trabalho, opte por catos ou suculentas. E têm ainda a vantagem de ser pouco dispendiosas.

De todos os tamanhos e feitios, para qualquer divisão, arrisque e encha o seu lar doce lar de vida com a ajuda de plantas.