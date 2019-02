Ir ao concerto de Montanhas Azuis

Os artistas Marco Franco, Norberto Lobo e Bruno Pernadas, que fazem parte do projeto musical Montanhas Azuis, apresentam o novo álbum Ilhas de Plástico esta sexta-feira, 15 de fevereiro, na Culturgest em Lisboa. "Sintetizadores e guitarras colidem, lentamente, em camadas texturizadas com rugosidade analógica, característica do imediato e do puro. O que acontece em concerto às mãos deste trio luxuoso é perene, e habita esse espaço plena e singularmente" podemos ler no comunicado de imprensa sobre o novo disco. Os bilhetes para o concerto de apresentação do álbum custam entre 6€ (com descontos) a 12€ e estão à venda nas bilheteiras da Culturgest e online.

Onde? Culturgest, Lisboa Quando? 15 de Fevereiro, às 21h Como comprar?

Provar a nova carta de petiscos do Faz Figura

O icónico restaurante Faz Figura, com vista para Santa Apolónia, tem uma nova carta de petiscos que reinventa os clássicos. Das novas propostas gastronómicas, pode provar, por exemplo, o "repastel de bacalhau" ou seja, uma versão do pastel de bacalhau com pimentos assados e crosta de broa (€9); amêijoas com chouriço de Estremoz (€12), ou perdiz de escabeche com "ginjola" alentejana e tomatada de ovos (€9). Para acompanhar, nada como escolher o vinho que mais aprecia da variedade que existe no Faz Figuras, que é também um wine bar.

Onde? Rua do Paraíso 15B, Lisboa Quando? De terça-feira a domingo das 12h30 às 23h30 e segunda-feira das 19h30 às 23h30 Reservas 21 886 8981

Ver a exposição e a performance de João Onofre

Com a curadoria de Delfim Sardo, a exposição Once in a Lifetime [Repeat] do artista português João Onofre (conhecido, essencialmente, pelo seu trabalho audiovisual) inaugura a 15 de fevereiro na Culturgest. Nesta exposição, Onofre recorreu também a outras formas expressivas, desde o desenho, a escultura, a fotografia, a performance e as obras sonoras. "De enorme rigor, a produção de João Onofre, nos vários processos a que recorre, parece reativar uma certa ironia romântica, ritmada pela recorrência dos grandes temas da história da arte: a tensão, a morte, o fracasso, o amor e, como um elo que tudo une, a linguagem." Nesta inauguração, decorre também a performance Box sized DIE featuring Holocausto Canibal: o artusta inspirou-se numa obra de Tony Smith transformando um cubo num contentor, no qual a banda Holocausto Canibal, do Porto será encarcerada, tocando até esgotar o oxigénio dentro do cubo. O exercício é levado ao limite e a duração é decidida pelos elementos da banda convidada, numa parábola extrema sobre a ligação entre arte e vida.

Onde? Culturgest, Lisboa Quando? De 15 de fevereiro a 17 de março. Entrada gratuita.

Ir ao festival de cinema PLAY

A terceira edição do PLAY – Festival de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa decorre entre o Cinema São Jorge e a Cinemateca Júnior, com coprodução da EGEAC. Durante nove dias, de 16 a 25 de fevereiro, o PLAY dedica uma programação a escolas e famílias, preenchida de filmes dedicados à animação infantil, com cerca de 80 sessões e mais de 100 filmes, um cineconcerto e vários ateliês de cinema. Da programação, que está dividida em quatro faixas etárias (um aos dois anos; três aos cinco; seis aos nove; e dez aos 13), destacamos o cineconcerto de Márcia e Tomara que musicam ao vivo um dos filmes mais cómicos de Charlie Chaplin, O Circo (Circus, 1928), a 17 de fevereiro, às 17h, na Sala 1 do Cinema São Jorge.

Onde? Lisboa Quando? De 16 a 25 de Fevereiro Mais em playfest.pt.

Ir à exibição do filme Os Maias

Integrada no ciclo "Eça e Os Maias – Tudo o que tenho no saco", a exibição do filme Os Maias, de João Botelho (com Graciano Dias, Maria Flor, Filipe Vargas e estreado em 2014), acontece por iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian. Mais de 130 anos após a publicação desta obra literária de Eça de Queirós, a Fundação "abre as portas" (e pela primeira vez, em Lisboa) ao espólio de fotografia, pintura, escultura, música, cinema, caricaturas, cartas, crónicas e peças pessoais de Eça de Queirós, sempre com Os Maias no eixo central da mostra.

Onde? Fundação Calouste Gulbenkian Quando? A 16 de fevereiro, às 15h, no Auditório 3. Entrada gratuita (mediante levantamento do bilhete no mesmo dia).