O momento em que Ingrid Bergman diz a Humphrey Bogart, no filme"beija-me como se fosse a última vez" é um dos mais icónicos do cinema . Mas há outros que não lhe ficam atrás. Falamos do beijo entre Leonardo DiCaprio e Kate Winslet a bordo do inafundável, ou o de Patrick Swayze e Jennifer Grey, em. Mais recentemente, podemos falar Ryan Gosling e Rachel McAdams emou de Gosling e Emma Stone

