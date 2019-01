Viajar pela gastronomia do chef Moisés Franco

Um espaço de partilha gastronómica onde o gosto estético salta logo à vista com um maravilhoso quadro em forma de mapa (um trabalho do artista João Louro, que traça a descoberta do Brasil pela Companhia das Índias) ao centro da sala de jantar. Assim é o Zazah, o projeto que o chef brasileiro Moisés Franco abriu com o empresário Jorge Abreu e o investidor Sidney Santos, no coração do Príncipe Real. Croquetes de alheira e parmesão (€10), tataki de atum açoriano (€23), puré trufado (€7,50), cone de salmão (€11,50), picanha maturada (€18) e lombo de bacalhau à espanhola (€25)… São apenas alguns dos pratos disponíveis neste que é um local onde a partilha e o convívio se prolongam a par de uma boa refeição. É proibido cancelar a sobremesa de forma a descobrir o que são as três Marias (€6,50) ou como é a baba de camelo do Zazah (€6). Para se fazer acompanhar dos melhores vinhos (ou cervejas, ou cocktails), a sommelier Stephanie de Jongh tem a escolha personalizada para cada gosto e sabor.

Onde? R. de São Marçal 111, Lisboa Quando? De quinta-feira a sábado das 12h às 15he das 19h às 2h; de domingo a quarta-feira das 12h às 15h e das 19h à meia-noite. Reservas 21 134 4468

Ir à festa Friends with Benefits

Nos dias 2 e 3 de fevereiro, a companhia de teatro Plataforma 285 reúne uma série de amigos na Galeria Appleton para fazer uma festa. A atriz Cecília Henriques apresenta pela terceira vez Valsa Para um Vaso: Britney, Ascenção e queda, os artistas Filipe Sambado e Rodrigo Vaiapraia juntam-se para um concerto único e há ainda dois dj sets para acabar a noite: o 4ThaQueen e a Sexylia b2b com a BravoRaquel. No dia seguinte, Raimundo Cosme apresenta o espetáculo educativo Parece um Pássaro e há ainda uma batalha de karaoke. A festa tem como objetivo angariar verbas para o colectivo realizar a nova criação de 2019, Glorious Holy Bath. Mais informações, aqui: https://www.facebook.com/events/773186719710672/

Provar o novo fondue do Olivier Avenida

Há uma novidade na capital lisboeta que vai agradar aos fãs da partilha à mesa. É que o fondue de carne e a raclette são os protagonistas do novo menu especial de inverno do Olivier Avenida. Se o menu de fondue de carne promete uma seleção de bons cortes, acompanhados por oito molhos a pensar nos palatos mais exigentes, o menu de raclette conta com uma rigorosa escolha de queijos, para acompanhar com carnes frias, batatas assadas, cogumelos, pickles e diferentes pães. Menus disponíveis a partir de €29. Ideal para reunir a família e os amigos em torno da mesa nos meses frios, o fondue e o raclette vão estar disponíveis todos os dias, ao almoço e ao jantar.

Onde? R. Júlio César Machado 7, Lisboa Quando? De segunda a sexta, das 12h30 às 15h e das 19h às 01h. Sábado, das 19h às 01h. Encerra ao domingo. Reservas 213 174 105

Ver as novas exposições do MAAT

Acabam de inaugurar as novas exposições do MAAT, as primeiras do ano. Carlos Bunga. The Architeture of Life. Environments, Sculptures, Paintings and Films, com curadoria de Iwona Blazwick, é a primeira exposição retrospetiva da obra de Carlos Bunga, em Portugal. Com trabalhos dos últimos quinze anos, a exposição documenta as construções de grande escala que o artista cria e destrói como performance e é animada por vídeos das suas interações com o mundo material. Por sua vez e especialmente para os mais geeks, Hello, Robot. Design Between Human and Machine examina a atual explosão e evolução no mundo da robótica, disponibilizando, em mostra, mais de 200 peças das áreas de design e arte. Entre elas, robôs utilizados no nosso quotidiano, na medicina e na indústria, bem como em jogos de computador, instalações de media, e exemplos cinematográficos e literários.

Onde? MAAT, Av. Brasília, Lisboa Quando? Todos os dias das 11h às 19h, excepto terça-feira, quando encerra.

Provar as iguarias saudáveis do novo Local Avenida

Depois de se expandir de Cascais para Santos, o Local Your Healthy Kitchen chegou à Avenida. A extensa carta, que tem tanto de deliciosa como de saudável, mantém-se igual aos outros restaurantes, onde é possível provar pratos como caril thai vermelho de camarão com arroz integral (€11,70), frango paprica com grão e maionese de abacate (€10,90) ou, para os vegetarianos, tagine de grão, cajus e alperces com millet (€10,20). Tudo isto sem culpas! Além dos pratos de carne, peixe e vegetarianos, há também os famosos bowls que podem ser personalizados, e para terminar em bom a sugrimos o bolo de cacau e avelãs (€4,20). Se preferir passar para petiscar, as ostras são uma escolha óbvia, oriundas de um produtor local e ideais para acompanhar com um copo de vinho. Bom apetite.

Onde? Rua Rodrigues Sampaio, 134, Lisboa. Quando? Todos os dias das 9h às 11h. Reservas 92 6437641