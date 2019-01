Ver a exposição NAU da artista plástica Vitória Frate

A artista plástica brasileira Vitória Frate, que se inspira diariamente na luz lisboeta, nos espaços em branco e na serenidade de Portugal para construir as suas obras, vai ter o seu atelier aberto no espaço Espelho d’Água, em Lisboa, até 28 de fevereiro. Para o público, esta é uma oportunidade única de conhecer todo o processo criativo de uma artista plástica, já que esta exposição tem um lado dinâmico: ao mesmo tempo que apresenta a sua obra, desenvolve novas criações e vai trocando impressões e opiniões com a sua audiência. Em mostra estarão os trabalhos da série Nau, inspirada na própria palavra nau (que até ao século XV se referia a grandes navios e que é também a variação sonora da palavra inglesa “now”, que se traduz em “agora”).

Onde? Espelho d’Água, em Lisboa Quando? Até 28 de fevereiro.

Petiscar no ET Portuguese Gastrobar

Chama-se ET Portuguese Gastrobar e é o novo spot gastronómico da Praça da Alegria, em Lisboa. A cozinha está a cargo do experiente chef brasileiro Maurício Laje e combina as tradições da gastronomia portuguesa com a dose certa de contemporaneidade e surpresa, resultando em pratos inovadores. Com uma carta de petiscos tão alargada e apetecível como a de pratos principais, este restaurante oferece clássicos como camarão à guilho (€16), salada de bacalhau com laranja (€6,50) ou salada de polvo (€6,50). Nos pratos de peixe, das criações do chef destacam-se a corvina com migas de espargos e figos (€16) ou os carabineiros com linguini ou arroz de coentros (€35). Para os amantes de carne, impossível resistir ao leitão a baixa temperatura com espinafres e batata (€18) ou ao carré de cordeiro com pistácio e cogumelos (€22). Nas sobremesas, o incontornável pastel de nata invertido, é uma inovação do chef que promete surpreender.

Onde? Praça da Alegria, 50, Lisboa Quando? De domingo a quarta-feira, das 17h à meia-noite, e de quinta-feira a sábado, das 17h às 2h. Reservas 21 806 7964

Assistir aos concertos do Festival Termómetro

O Cinema São Jorge recebe este fim de semana a 24ª edição do Festival Termómetro. Este ano, aos dois projetos portugueses Gator, the Alligator e Maro, juntam-se três bandas internacionais – duas vindas de Espanha, Músculo e Kings of the Beach, e uma da Bélgica, Jaguar Jaguar. O prémio final para o vencedor é uma atuação no Festival NOS Alive, no Festival Bons Sons, nos Iberian Music Awards e ainda 20 horas de gravação em estúdio e a produção de um videoclipe. A final conta ainda com a atuação de B Fachada como artista convidado. Os bilhetes custam €8 até dia 11 de janeiro, e €10 no dia do evento.

Onde? Cinema São Jorge, Lisboa Quando? 12 de janeiro, às 21h30

Ver Os Homens Preferem as Loiras no CCB

Como já vendo sendo costume, o Centro Cultural de Belém exibe clássicos do cinema que valem a pena ser lembrados, em cópias restauradas. Este domingo, 13 de janeiro, é a vez da sessão Os Homens Preferem as Loiras (1953) do realizador Howard Hawks. Este clássico conta as aventuras de Lorelei Lee (Marilyn Monroe) e de Dorothy Shaw (Jane Russell), duas ambiciosas dançarinas de cabaré que embarcam num excêntrico e luxuoso cruzeiro até Paris. Tudo, porque Lorelei está noiva do Gus, filho do abastado Sr. Esmond, que desconfia das verdadeiras intenções desta bailarina e secretamente envia um detetive com as amigas, nesta viagem. A exibição do filme é feita numa versão digital restaurada e acontece às 16h no Grande Auditório (o preço do bilhete é €6,50).

Onde? Grande Auditório, CCB, Lisboa Quando? 13 de janeiro, às 16h

Ver o concerto Orquestra Gulbenkian com a exibição do filme Star Wars

A 11, 12 e 13 de janeiro, a Orquestra Gulbenkian interpreta, ao vivo, as músicas da banda sonora que John Williams compôs para o filme Star Wars: Uma Nova Esperança, o primeiro da saga a ser realizado por George Lucas. O concerto, dirigido por Thiago Tiberio, decorre no Grande Auditório, às 20 horas, e é acompanhado por uma projeção do filme em tela de grande formato (bilhetes a partir de €30).

Onde? Grande Auditório Gulbenkian, Lisboa Quando? 11, 12 e 13 de janeiro