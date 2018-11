Visitar a exposição Take a Number

Da autoria da artista Teresa Esgaio, a exposição Take a number inaugura na Galeria Underdogs esta sexta, 9 de novembro. As obras reflectem "sobre o tempo, sobre o respeito que o ritmo natural das coisas exige e sobre a inevitável tomada de consciência, e subsequente aceitação, de que há coisas sobre as quais não temos, nem nunca teremos, controlo. Mas é também uma exposição sobre essa característica tão humana que nos dita que, apesar desta inevitabilidade, continuamos a acreditar, a esperar, que talvez nem sempre seja assim" - pode ler-se na sinopse de apresentação da mesma. Licenciada em Arte Multimédia da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, a artista privilegia o uso de materiais como grafite, carvão e pastel seco, e brinca com texturas e o delicado contraste entre a luz e a sombra, criando impressionantes trabalhos fotorrealistas. A exposição está patente até 9 de dezembro.

Onde? Galeria Underdogs Quando? De 9 de novembro a 9 de dezembro.

Experimentar o programa Slow Day

Desacelerar e descansar de forma consciente: é esta a proposta dos programas "slow day" da Renature, no Santuário da Peninha, no Parque Natural de Sintra. O programa começa às 10h, com uma experiência de Forest Bathing, q ue se prolonga até às 13h. Das 13h às 14h30, o programa inclui um delicioso piquenique vegan e uma aula sobre clean eating. A seguir, e até às 16h, decorre a aula Embodiment Class, que promete ensinar a desacelerar e a descansar de forma consciente. O programa é leccionado por Maria do Carmo Stilwell, guia certificada de Terapia da Floresta & Facilitadora de Embodiment, e por Shayna Dameron, health coach de nutrição integrativa & professora de yoga. Este programa acontece dia 10 de novembro e o custo por pessoa é de €35.

Onde? Santuário da Peninha, Sintra Quando? 10 de novembro Como reservar? info@renature.pt

Provar os pratos do Bairrista, a nova churrasqueira moderna

Um projecto do empresário Ricardo Teixeira, o Bairrista moderniza a típica churrasqueira de bairro, onde o tão apreciado prato de frango assado surge em reinvenções deliciosas, como frango vinagrete, desfiado com tomate cherry, pimento, coentros, cebola, alho, azeitona e pimenta~o doce. Para além do tradicional frango assado, há ainda frango à brás e frango "à passarinho". As batatas podem ser fritas em palitos, em rodelas e existem também as alternativas: batata a murro ou a batata doce frita, também em palitos. Depois, é dar o toque final com o molho de leitão para acompanhar o frango; o molho picante feito no restaurante, com pimenta da terra dos Açores, e o molho Bairrista, uma receita antiga do Algarve que mistura tangerina com orégãos. Tudo isto para além dos molhos tradicionais, está claro. Existe também a opção vegetariana da salada Caesar, que utiliza tofu em vez de frango. Para dias mais frios, não vai resistir à deliciosa canja, com massa e hortelã.

Onde? Rua Manuel Marques, Nº2, Loja 2 C Quando? Todos os dias, das 11h às 15h e das 18h às 22h. Como reservar? 21 756 1500

Ver a exposição Linguistic Ground Zero

Com a curadoria a cargo de David G. Torres, a exposição Linguistic Ground Zero, de João Louro, inaugurou no MAAT no passado dia 7 de novembro. Este projeto de João Louro foi pensado para o Project Room do MAAT, e "reflete sobre esse momento de inflexão histórico no qual arte e sociedade parecem estar de acordo com a necessidade de acabar com tudo" segundo pode ler-se na sinopse da exposição. Esta mostra reúne referências da reprodução de Little Boy, nome de código da primeira bomba atómica da História, que arrasou a cidade japonesa de Hiroxima a 6 de agosto de 1945. Como acontece com a maioria das bombas, nas quais os soldados escrevem mensagens, esta reprodução também transporta consigo inscrições – neste caso, os textos fazem referência à arte, à política, à cultura e às vanguardas.

Onde? MAAT, Lisboa Quando? Todos os dias das 11h às 19h, encerra à terça-feira.

Provar o brunch da Cocorico

É um dos novos spots no Porto e tem um brunch ideal para descobrir ao fim de semana. Chama-se Cocorico Luxury GuestHouse & Restaurante, e tem a particularidade de fundir duas gastronomias: a portuguesa e a francesa. Ou seja, misturam-se os paladares nacionais com uma seleção de queijos e charcutaria francesa. O brunch à Cocorico acontece todos os domingos e inclui saladas frias, legumes grelhados, tostas, espetadas de carne, moluscos ou marisco. Para sobremesa, pode encontrar fruta laminada, pastelaria francesa variada, bolos e bolachas, pão, manteiga, mousses, algodão doce ou crepes. O custo por pessoa é de €20, excluindo penas os vinhos e as bebidas espirituosas.

Onde? Rua Duque de Loulé, 97, Porto Quando? Aos domingos Como reservar? 926 885 187