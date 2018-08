Beber um copo na esplanada do Cais da Pedra

O restaurante do chef Henrique Sá Pessoa, em Santa Apolónia, tem uma nova carta de cocktails (que no restaurante se servem em jarro e que incentivam à partilha) para acompanhar os fins de tarde em Lisboa. O Black Forest Mule é ideal para quem gosta de frutos vermelhos, já que junta morangos e amoras pretas a vodka, canela, sumo fresco de arando e gingerbeer (individual, €8; jarro, €23,90). Mais há mais opções: o Cais da Pedra, aromatizado com aromas florais baunilha (individual, €7; jarro, €20,90), o Gin Garden com gin e folhas de hortelã (individual, €6; jarro, €17,90), ou o Ladybird que junta rum e coentros (individual, €5; jarro, €14,90).

Para acompanhar, incontornável pedir, como entrada, o tártaro de robalo com gengibre e maçã, creme de abacate, wasabi e salada de chicória (€8). Se escolher provar um dos hambúrgueres da carta, o Cais da Pedra é a escolha: tem salmão e é servido em bolo do caco de alfarroba com cebola roxa, alface, tomate cereja, molho de iogurte grego e cebolinho (€11,90). Se lhe apetecer um dos pratos principais da carta, peça as bochechas de porco alentejano com puré de batata-doce, salteado de couves e bacon. Por fim, delicie-se com um crumble de maçã e framboesas (€4,50) ou uma tarte banoffee (€4,50).

Onde? Armazém B, loja 9, Av. Infante Dom Henrique, 1900-264 Lisboa Quando? De quinta-feira a domingo, das 12h à meia-noite; sexta e sábado das 12h às 02h Como reservar? 21 887 1651.

Ir ao Festival F ouvir música portuguesa

A decorrer entre 30 de agosto e 1 de setembro na zona histórica de Faro, o Festival F recebe nomes emergentes como Ermo, Surma, Janeiro, Luís Severo, Filipe Sambado ou Golden Slumbers e outros consagrados como Salvador Sobral, Moonspell, The Legendary Tigerman ou Dead Combo, Rodrigo Leão ou Sérgio Godinho. Para além da música há ainda workshops sobre construção de instrumentos musicais com materiais reciclados; beatbox; videomapping; hip-hop, entre outras atividades. Há ainda tertúlias diárias que criam diálogos entre alguns dos artistas que integram o cartaz, sobre música, moderadas por Valter Hugo Mãe. Passe de três dias à venda por €40 e bilhete diário a €15.

Provar o novo menu de degustação do Avenida SushiCafé

Depois dos pratos de comida tradicional japonesa que o chef Daniel Rente integrou na carta de inverno, e que ficaram no restaurante Avenida SushiCafé até hoje, há agora um novo menu de degustação. Nas entradas, é quase obrigatório pedir as gyosas de vegetais ou de frango (raviolis japoneses com alho francês e farofa de sésamo) e edamame (feijão de soja na vagem, quente ou frio, com flor de sal, kimchi e sésamo). Das propostas novas, destacam-se o prato Ebi Satay Yakisoba, uma massa yakisoba salteada com cogumelos, camarão e molho satay, temperada com cebola e pickle de pepino doce, ou o Aji Couscous, com os pimentos assados, a cebola e os coentros a acompanhar o couscous numa caixa Ju com sashimi de carpas braseado e tempura de ervilha. Para sobremesa, indispensável pedir o kabotcha cheesecake com doce de abóbora e canela, com pevides crocantes e o gelado de baunilha em tempura com crumble de pêra rocha DOP.

Onde? R. Barata Salgueiro 28, Lisboa Quando? Segunda a quarta-feira das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h30, de quinta-feira a sábado das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 01h. Encerra ao domingo. Como reservar? 21 192 8158

Ouvir música no Lisb-On

Um festival de música eletrónica nos jardins do Parque Eduardo VII, onde a boa energia e a música que promete fazer levantar o pé do chão andam lado a lado. Mais que um mini festival, o Lisb-On é, em boa verdade, uma festa que dura três dias - entre 31 de agosto e 2 de setembro - e que recebe artistas como Antal, Daniel Bell, Daniele Baldelli, Jayda G, Liamba ou Maceo Plex. Passe 3 dias por €60, passe fim-de-semana a €45 e bilhete diário a €25. Cartaz completo aqui: lisb-on.pt

Onde? Parque Eduardo VII Quando? Sexta a domingo, das 14h às 01h

Passear no Mercado Crafts & Design

A próxima edição do Mercado Crafts & Design, o mercado de design que decorre no Jardim da Estrela, aposta no tema "12 Anos Depois..." para celebrar um momento especial. Nos dias 1 e 2 de setembro, das 10h às 19h, esta edição promete um fim de semana repleto de talento e criatividade, com dezenas de projetos diferenciadores nas áreas do design e do artesanato contemporâneo. A entrada é gratuita.

Onde? Jardim da Estrela, Lisboa Quando? Entre as 10h e 19h.