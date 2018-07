Provar as iguarias d’O Quintal

Os costumes, tradições e sabores nacionais são as palavras de ordem na cozinha d' O Quintal, o restaurante que a jovem Margarida Breia abriu há dois anos na Amadora. Petiscos deliciosos em cima da mesa como estaladiço de alheira com grelos e molho agridoce (€6,90), gambas a la Guillo (€5,90), ovos rotos com batata frita (4,90€), pataniscas de bacalhau (5,90€), tataki da vazia (€5,25) ou morcela assada com mousse de maçã (€3,95) são apenas exemplos que nos abrem o apetite. Par adoçar a boca, obrigatório pedir o bolo de chocolate cremoso (€3,95), mousse de chocolate (€3,50) ou de lima, banoffee (€3,75) e cheesecake de frutos vermelhos. Há sugestões de pratos do dia (7€) e opção de menu completo com prato, bebida, café e sobremesa (€9).





Onde? Rua Bernardim Ribeiro, 5 B, Amadora Quando? Das 12h30 às 15h e das 19h às 23h (fecha à segunda-feira) Como reservar? 214 930 380





Descobrir a cozinha italiana inovadora do Papi & Lobster

Ouviu falar em italiano? Sim, mas este não é um espaço normal: as pizzas e as massas não são necessariamente as estrela da carta do Papi & Lobster, o novo espaço que está a agitar Alcântara. O talento do Chef Giorgio Rattini (que tem a precisão e técnica de um dos melhores chefs italianos do mundo, reconhecido por Gualtiero Marchesi) materializa-se em entradas como carciofo alla romana (alcachofras fritas à la romana) ou tartare de vitella com espuma de mozzarella e parmigiano (tártaro de vitela com espuma de mozarela e queijo parmesão). Mas o melhor ainda está para vir quando, nos pratos principais, há sugestões como pici, azeite, alho malagueta e choco (massa pici com azeite, alho, malagueta e choco) ou spaghetto alla Grande Bottarga (massa com ovas de peixe). Por fim, é difícil resistir a pelo menos duas sobremesas. São elas granita al limone (granizado de limão) e meringata alle fragole, morango in calda de hortela e liamo com sospiro (merengue e suspiro com morangos, calda de morango, hortelã e limão).

Onde? Rua da Costa, 10, Alcântara, Lisboa Quando? Das 12h às 15h30 e das 19h30 às 23h (fecha à segunda-feira) Como reservar? 21 3901743





Dançar ao ar livre no Jardim da Torre de Belém

Para quem gosta de dançar e dos mais variados ritmos, dos latinos aos indianos, as aulas de dança promovidas pela SICAL são a oportunidade ideal para aprender com os melhores profissionais da escola Jazzy. A primeira aula arranca dia 21 Julho (18h) no Jardim da Torre de Belém; a segunda no dia 28 Julho (11h) no Edifício Transparente (Porto); a terceira a 4 Agosto (18h) no Jardim da Torre de Belém (Lisboa) e a última a 11 Agosto (15h) no Jardim de Cristal (Porto).





Onde? Jardim da Torre de Belém Quando? Dia 21 de Julho às 18h.





Experienciar o espectáculo imersivo d’Os Instantâneos

Os Instantâneos têm um novo espectáculo chamado Nocturnus. Trata-se de uma criação original que pretende explorar o universo literário de Edgar Allan Poe, com o cenário esotérico da Quinta da Regaleira de 20 de julho a 18 de agosto, todas as sextas e sábados, precisamente às 23h59. A experiência revisita os últimos dias de vida de Edgar Allan Poe, ainda envoltos em mistério (Poe foi encontrado a vaguear sozinha, na rua, em delírio, e assim esteve antes de morrer). Nocturnus é uma divertida incursão poética, com o ambiente romântico obra literária deste misterioso escritor. O elenco conta com Marco Graça, Marco Martin, Nuno Fradique e Ricardo Soares e os bilhetes estão à venda por €10.





Onde? Quinta da Regaleira, Sintra Quando? De 20 de Julho a 18 de Agosto às sextas e aos sábados às 23h59





Ir ao festival Hat Weekend 2018