Quando Filipe Pereira começou a trabalhar no hotel da Rainha da Dinamarca, em Copenhaga, estava ainda longe de pensar que voltaria a Portugal para abrir uma morada que hoje é um autêntico reino da doçaria dinamarquesa – em Queijas. E que seria ao lado do amor da sua vida, Katrine Andersen, chef de pastelaria fina, que isso iria acontecer. A morada desta casinha de guloseimas (que parece saída do conto dos irmãos Grimm) chama-se The Danish Pastry Shop e abriu há pouco mais de um mês. Os proprietários pensaram numa carta inspirada nos sabores dinamarqueses e uniram o conhecimento que ambos ganharam nas cozinhas de Copenhaga (o histórico dos seus clientes conta com a realeza da Dinamarca e nomes icónicos como Angela Merkel, Celine Dion e Rihanna). Aqui todos os dias existe há brunch à moda da Dinamarca (12€) que inclui pão caseiro, compota, manteiga em castelo, fiambre, queijo, omelete, sandes dinamarquesa (smørrebrød), batata sautê, petit four, iogurte grego com granola, café ou chá, e batido ou sumo natura (também há uma opção vegetariana).