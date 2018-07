Ir ao festival Bairro Intendente em Festa

Chama-se Bairro Intendente em Festa e é o festival que vem agitar o Intendente durante todo o mês de julho. No dia de abertura, 6 de julho, o espetáculo Comida ConVida (às 21h) – uma criação original de Marta Silva e de Jon Luz que junta música, dança e gastronomia das várias culturas que habitam o Intendente – inaugura a programação. Durante o espetáculo serão confecionados pratos ao vivo (que o público poderá experimentar) ao mesmo tempo que decorrem intervenções musicais e de dança. Ao longo do mês esperam-se os concertos de Trio Kiloko (a 8), António Chainho (a 14) ou Karina Buhr (a 21). Haverá ainda sessões de cinema, conversas culturais, exposições, feiras e ateliês.

Onde?Bairro do Intendente, Lisboa. Quando? De 6 a 22 de julho.

Experimentar a cozinha saudável do The Paleo Kitchen

É o primeiro restaurante português de alimentação natural, biológica e paleo. Chama-se The Paleo Kitchen e surgiu da necessidade de Sandra Cardoso Monteiro melhorar a sua qualidade de vida através da alimentação quando, em 2013, foi diagnosticada com uma doença respiratória crónica, sem um historial médico que o justificasse ou explicasse. Hoje, da cozinha do The Paleo Kitchen só saem delícias gastronómicas com ingredientes que a Natureza dá quando quer (que variam de tempo a tempo) e o melhor é que nada é desperdiçado. Alguns pratos a provar: tártaro de novilho, gema a baixa temperatura, abacate, lima e chips de batata-doce, salada verde (€18), raia corada, alho-francês estufado, raiz de aipo, e lingueirão em limão, salada verde (€17) ou zoodles de vegetais com bolonhesa de novilho, pesto e noz macadâmia (€11). Nas sobremesas, para comer sem culpa, sugerimos o brownie de beterraba e gengibre (€4,20) e o parfait de stracciatella e banana caramelizada (€4). Sim, os dois.

Onde? Rua Latino Coelho, 31, Lisboa.Quando? De segunda a quinta-feira, das 10h às 23h; de sexta-feira a sábado, das 10h à meia-noite; encerra domingo.

Ir à 13.ª edição do AgitÁgueda

De 7 a 29 de julho, o evento AgitÁgueda (em Águeda) conta com uma intensa programação cultural, que inclui espetáculos, animação de rua, DJ, performances e ainda um sítio de restauração com tasquinhas, o espaço Agitakids. Além disso, o célebre projeto de Arte Urbana, The Umbrella Sky, uma instalação artística de milhares de chapéus-de-chuva coloridos que flutuam pelas ruas da cidade, transformando-as em autênticas galerias de arte ao ar livre. Tim & Orquestra, Marta & SO, NAU e Mariza são alguns dos concertos em destaque. A entrada é gratuita.

Onde? Largo 1.º de Maio, Águeda. Quando? De 7 a 29 de julho.

Visitar a nova morada da pizzaria ZeroZero

Depois de se ter tornado um dos locais mais concorridos do Príncipe Real e de ser conhecida por ter pizzas artesanais com a melhor farinha (é importada de Itália e específica para a produção de massa de longa fermentação), a ZeroZero encontrou uma nova morada no Mercado da Ribeira. Neste corner num dos mais conhecidos mercados da cidade, a ZeroZero tem um best of das pizzas da casa, desde a Prosciutto arrosto e funghi, com fiambre e cogumelos (€13,50), à Diavola, com ventricina calabrese picante e manjericão (€15,50), e à Pugliese, com presunto de parma 18 meses, ricota, ovo e parmigiano reggiano 16 meses (€18,50). Nos doces há mousse gianduja (€6) e pannacotta ai frutti di bosco (€6) para provar no final.

Onde?Av. 24 de Julho, 481, Mercado da Ribeira, Lisboa. Quando? De domingo a quarta-feira, das 10h às 00h; de quinta-feira a sábado, das 10h às 02h.

Ver a exposição de João Penalva na Culturgest Porto

De 7 de julho a 23 de setembro, a exposição Um crime que urge reparar, de João Penalva (com curadoria de Delfim Sardo), está patente na Culturgest Porto com entrada gratuita. Um artista que utiliza a pintura, a fotografia, a instalação e o vídeo, muitas vezes combinados com texto, Penalva parte do contexto histórico da remodelação do edifício do espaço da Culturgest Porto e de uma carta (escrita por um professor da faculdade de Letras da Universidade do Porto) sobre o abandono a que os seus frisos estiveram sujeitos ao longo dos anos. Desenhado por Porfírio Pardal Monteiro e construído nos anos 20, o edifício sofreu várias remodelações nas últimas décadas.

Onde? Avenida dos Aliados, 104, Culturgest Porto. Quando? De 7 de julho a 23 de setembro.