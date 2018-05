Petiscar no novo espaço da Mouraria: o Café Belga

A Mouraria acaba de ganhar uma nova morada, de seu nome Café Belga. O espaço, pensado pelo proprietário e arquiteto Miguel Avelar, destina-se a todos os amantes do convívio e dos bons petiscos. O Café Belga inspira-se na Bélgica, de onde Miguel é oriundo, e no ambiente descontraído que se vive nos cafés, que "nada tem a ver com outros conceitos de bares, pubs ou restaurantes", explica em comunicado à imprensa. Quanto ao menu, uma das características deste novo espaço é que todas as receitas foram desenvolvidas por uma tia belga de Miguel que, embora resida em Bali, na Indonésia, faz chegar ao sobrinho os segredos desta cozinha. Todos os pratos, desde o Boudin blanc (€9) à Cervela (€9), ao Boulet Liegeois (€9,50), à Carbonade Flamande (€9,50) e às Moules Fritas (€11,59), são acompanhados pelas famosas batatas fritas belgas (€3).

Onde? Largo das Olarias, 37, Mouraria. Quando? De domingo a quinta-feira, entre as 11h e as 22h, e de sexta-feira a sábado, entre as 11h e as 24h.

Provar o novo brunch do Vila Galé Coimbra

O Versátil, o restaurante do Vila Galé Coimbra, tem um brunch imperdível, agora ainda mais completo. Além dos habituais croissants, diferentes tipos de pão, ovos, bacon, salsichas e salada de frutas com iogurte e bagas goji, fazem parte do cardápio minipastéis de carne, miniquiches de espinafres, miniempadas beirãs ou sopa. Mas as sugestões gastronómicas não ficam por aqui: há também tortellinis com molho de tomate e ricota, escalopes de salmão com molho de limão, lombinho de porco com molho de mostarda e bifinhos de frango com molho de manga e caril. Há também carpaccio de meloa com presunto, salada de polvo, mexilhão em vinagrete e tártaro de manga, abacate e queijo fresco como propostas para petiscar.

Para adoçar a boca, há, entre outras opções, mousse de chocolate com avelãs e cacau, profiteroles com leite-creme, crumble de frutas com amêndoas, minipastéis de nata e gomas, além de diferentes frutas frescas e laminadas, conforme a época.

Entre as bebidas incluídas estão uma seleção de sumos, águas detox de limão e canela e de morango, alecrim e lima, águas com e sem gás, leite, chá e café.

O brunch está disponível no restaurante Versátil a partir das 12h30, com um preço de €19,50 por adulto e €9,75 por criança (dos 4 aos 12 anos). Inclui estacionamento.

Experimentar o novo conceito saudável do mercado de Campo de Ourique

O Verde é a nova opção saudável do mercado mais tradicional de Lisboa: o Mercado de Campo de Ourique. Com origens venezuelanas e portuguesas, Oliver Gil e Carolina Lara pegaram nas suas origens para criar este conceito inspirado na América do Sul, Mar das Caraíbas, Venezuela e Portugal, depois de terem lançado o Mister Tapas, no Passeio Marítimo de Belém. O espaço oferece variadas saladas de autor, como a Verde (composta por um mix de espinafres baby, abacate, tomate cherry, pimentos, azeitonas do rio Douro, iogurte grego com peras caramelizadas banhadas a vinho tinto e sementes de abóbora) e a Caribeña (inclui um mix de alfaces baby, queijo, cenoura, tomate, quinoa, grão de bico, manga, coco e morangos), às quais pode ser acrescentada uma proteína: frango, picanha, salmão, camarões grelhados, ovo ou carne mechada. Além das saladas há as arepas – uma versão de pão sem glúten feito 100% com farinha de milho que é assado na chapa ao momento e recheado com as mais deliciosas propostas –, como a Reina Pepiada (mix de abacate com peito de frango desfiado e ervas aromáticas das Caraíbas) ou a Pelúa. O Verde oferece ainda uma opção de sopa diária, nachos, empanadas, chips de batata-doce ou tequeños recheados com queijo e guacamole.

Onde? No Mercado de Campo de Ourique, Rua Coelho da Rocha, em Lisboa. Quando? De segunda a quinta-feira e domingo, das 10h às 23h; sexta e sábado, das 10h à 01h.

Visitar a exposição Dear India

Até agora já vista por um milhão de pessoas, a exposição Dear India está patente no número 134 da Rua da Conceição até ao próximo dia 3 de junho. A exposição cruza, em 20 obras, as perceções e emoções vivenciadas numa recente viagem ao país pelos artistas portugueses Carolina Piteira e Guilherme Melo Ribeiro e pelo fotógrafo italiano Roberto Zambino. A par da exposição, os três artistas lançam também o livro Dear India, que em 170 páginas reúne grande parte do trabalho dos três artistas e cujo lucro total das vendas reverterá inteiramente a favor da organização sem fins lucrativos Pratham InfoTech Foundation.

A exposição tem entrada gratuita.

Onde? Rua da Conceição, 134, Lisboa. Quando? Das 14h às 20h de quarta-feira a domingo.

Provar os novos pratos do Selfish

No mais recente espaço do restaurante Selfish, no número 62 da Rua Braamcamp, há 90 lugares sentados disponíveis e uma decoração que remete para o mar. Não é de estranhar: o Selfish inspira-se nos sabores do mar para criar os seus pratos, que cada vez são mais ricos e diversos. O creme de peixe (€3,45) e o creme de camarão (€3,45) são a aposta nas entradas que não deve saltar, seguindo-se duas versões mais reduzidas dos pratos de ceviche de salmão (€5,95) e de camarão (€5,95) para abrir o apetite. Depois, nos pratos principais, destacam-se as duas novas opções de timbale de polvo (€10,15) e o vegetariano (€8,25) e as saladas de camarão (€8,95), salmão (€8,95) ou queijo chèvre (€8,95).

Onde? Rua Braamcamp, 62, Lisboa. Quando? Ao almoço, a partir das 12h, de segunda-feira a sábado, e jantares, a partir das 19h, nos mesmo dias. Encerra ao domingo.

Provar os petiscos da Cervejaria Ribadouro na Avenida da Liberdade

Situada na Avenida da Liberdade há 70 anos, a Cervejaria Ribadouro comemora sete décadas com petiscos a partilhar na esplanada, nos meses de calor. Da carta desta marisqueira icónica destacam-se pratos oriundos de norte a sul do País. O camarão de Espinho, as gambas do Algarve, as amêijoas da Ria Formosa e os percebes da Costa Alentejana são alguns dos mariscos que por lá se podem saborear. Uma das sugestões do espaço é a esplanada, que no verão abre especialmente para os brindes ao fim da tarde com amigos ou em família.

Onde? Av. da Liberdade, 155. Quando? De segunda-feira a domingo, das 12h à 1h30.