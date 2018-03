Celebrar o primeiro aniversário do Tapisco

O mais recente projeto gastronómico do chef Henrique Sá Pessoa, o Tapisco, celebra o seu primeiro ano de tapas e cocktails. Localizado no n.º 81 da emblemática Rua D. Pedro V, no Príncipe Real, o Tapisco oferece um conceito de "cozinha ibérica" para quem adora tapear e brindar a qualquer hora do dia com as iguarias mais ricas da gastronomia nacional. Se passar pelo Tapisco, as tapas andam lado a lado com os cocktails e o melhor é não pedir um sem o outro. Do cocktail Monarca (€10), que acompanha bem com uma tábua de enchidos ibéricos, ao Príncipe (€10), um dos cocktails que melhor cai com o prato esqueixada de bacalao, e ao Majestade (€10), que combina bem com a paella negra com sépia e aioli ou com a presa de porco ibérico, todos são sugestões de comer e chorar por mais.

Fazer um workshop de leitura rápida no The Therapist

No dia 4 de março, domingo, o The Therapist promove um workshop de Leitura Rápida, uma formação orientada pelo reading coach e biblioterapeuta César Ferreira, que tem como objetivo ensinar a aumentar a velocidade de leitura, promovendo, ao mesmo tempo, a capacidade de retenção de informação. O workshop vai abordar questões como as armadilhas da leitura, o ambiente de leitura ideal ou as crenças sobre leitura rápida e ensinar métodos e estratégias para se conseguir entrar e manter no estado certo para se ler mais rápido, assim como algumas técnicas de leitura rápida. O workshop acontece entre as 14h e as 17h30 na Lx Factory, os lugares são limitados e é necessária inscrição (geral@thetherapist.pt). A inscrição tem um custo de €35 por pessoa.

Ir à exposição Poesia Mineral - Eduardo Souto de Moura por Nuno Cera

Depois de ter sido palco do lançamento do livro Guia de Arquitetura Eduardo Souto de Moura Projetos Construídos Portugal, a Galeria Millennium, em Lisboa, recebeu a inauguração da exposição de fotografia Poesia Mineral - Eduardo Souto de Moura por Nuno Cera, em que o artista apresenta a sua visão plástica e fotográfica de todas as obras a constar no livro. A exposição estará patente na galeria até 19 de maio de 2018. Com entrada gratuita, de segunda a sábado, das 10h às 18h. Encerra aos domingos e feriados.

Escolher um look no Bloggers Market

As bloggers portuguesas Carolina Flores, Hella Pebble, Mafalda Beirão e Sofia Pires perceberam que é muita a roupa que têm no armário que já não utilizam – ou que nunca utilizaram, sequer – e que merece ter uma nova casa e um novo amor. A pensar nisso, decidiram dar vida à iniciativa Bloggers Market – Lisbon Edition, que vê a sua primeira edição acontecer já no dia 3 de março. De peças que vão do XS ao L, de ténis a sapatos de salto alto, de carteiras a lenços e muitos acessórios, nada faltará neste evento. A Catrice, a Bandida do Pomar e a YSL são parceiras do evento: com a Catrice, cada compra que fizer será acompanhada por um dos seus vernizes, a Bandida do Pomar estará presente a servir a sua inconfundível sidra e às primeiras 25 compras acima dos €40, a YSL oferece um dos seus novos batons Tatouage Couture. Além de tudo isto, as quatro bloggers terão disponível serviço de MB WAY para quem quiser facilitar nos pagamentos e desafiam a que cada pessoa leve o seu saco, para que a iniciativa seja sustentável. Das 14h às 19h, na Rua da Alegria, 27 (R/C).

Assistir à peça Arranjo no Feminino

Com arranjo cénico de Rita Lello e interpretação dos atores Fabíola Lebre, Inês Oneto, Iolanda Laranjeiro, Marlene Barreto, Pedro Ramôa, Sofia Correia e Teresa Tavares, a peça Ensaio no Feminino, em cena no Chapitô de 1 a 4 de março, "é uma leitura encenada de um conjunto de crónicas dos mais variados autores, sobre o que é, tão-só, ser feminino", podemos ler no comunicado à imprensa. A peça nasce de um conjunto de crónicas sobre mulheres que partilham reflexões e abre o livro da vida de muitas delas, com as quais outras podem identificar-se. Os bilhetes custam €10.

Ir à exposição From Caos To Microcosmos: The Beginning

Após a intervenção nos dois contentores do Sky Bar, do Tivoli Oriente, o artista plástico madeirense LUIO chega com um novo conceito ao Tivoli Avenida Liberdade, com a exposição From Caos To Microcosmos: The Beginning, marcando o início de uma nova fase da sua carreira. "Um regressar às telas, onde Luio celebra o seu novo eu, I Luio, através de cores que exprimem e comunicam sensações, adjetivos, sufixos, associados a uma reação a uma ação", pode ler-se no comunicado oficial da exposição, que está patente no espaço até 16 de março.

Fazer um workshop de culinária na Academia LxPastry

Dedicada a ensinar os melhores truques de cozinha em workshops especializados, a Academia LxPastry dedica o dia 3 de março às massas e recheios, uma aula prática que decorre das 14h às 19h no espaço da academia, na Ramada, em Odivelas. Além de serem partilhados truques na cozinha, serão confecionados os pratos: chiffon de chocolate com merengue italiano, biscuit de maracujá com glaçage de chocolate, red velvet com queijo creme e topo em gelatina decorada e real cake com doce de ovo. Para se inscrever é só enviar um e-mailpara academia@lxpastry.com ou contactar 96 290 37 37 ou 91 281 32 05.

Visitar a exposição Svicolando. Homenagem a Vico Magistretti

No âmbito da Segunda Edição do Dia do Design Italiano no Mundo, o Centro Cultural de Belém (CCB) recebe a exposição Svicolando. Homenagem a Vico Magistretti. Composta por esboços, fotografias, apontamentos, cartas, faxes e algumas peças históricas ainda hoje em produção, a exposição relata a história de projetos e produtos tendo como fio condutor a relação profissional e pessoal de Magistretti com os criadores das várias empresas com as quais o seu sucesso foi inevitavelmente entrelaçado. A curadoria é de Nadir Bonaccorso, arquiteto italiano a viver em Portugal, e a exposição está patente até 6 de março, seguindo depois para a Casa do Design de Matosinhos, onde estará disponível de 14 a 26 de março.

Dançar no Passaporte da Dança

Uma iniciativa inserida no CUMPLICIDADES (Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa), o Passaporte da Dança é um projeto de desenvolvimento e sensibilização para a dança que conta com 100 aulas gratuitas (e dadas em 15 freguesias de Lisboa) onde os participantes poderão experimentar os diferentes estilos de dança lecionados na cidade. Assim sendo, contempla um circuito amplo e diversificado de aulas de dança congregadas intensivamente numa semana, de 3 a 10 de março. Mais sobre a iniciativa aqui: www.festivalcumplicidades.pt

Descobrir a Madeira na BTL

Este ano, além das iguarias gastronómicas ? bolo do caco, poncha, vinho da Madeira ? e atividades interativas e tecnológicas que a Associação de Promoção da Madeira pensou para a Bolsa de Turismo de Lisboa, há ainda mais novidades para quem quer conhecer o destino Madeira no evento. Começando pelo lançamento de dois guias que serão muito úteis aos visitantes do arquipélago: um Guia de Eventos da Madeira e um Guia de Alojamento. Além desta novidade literária, durante os cinco dias de feira na FIL, uma artista madeirense pintará uma porta ao vivo, uma homenagem às Portas Pintadas do Funchal. De salientar que os trajes representados no stand foram desenhados por Ana Silva, natural da Madeira, que já passou pelo ateliê Marc Jacobs, Proenza Schouler e, atualmente, trabalha na Alexander McQueen. Das 10h às 20h na Feira Internacional de Lisboa (Parque das Nações, Lisboa).