Torel Avantgarde

Depois dos espaços em Óbidos e em Lisboa, o grupo Torel Boutiques abriu em setembro de 2017 um novo espaço que já é um dos hotéis elegidos pelo jornal britânico The Guardian como destino obrigatório em 2018. Com vista sobre o rio Douro e situado numa das emblemáticas zonas do Porto, no 336 da Rua da Restauração, o Torel Avantgarde é um sítio mágico logo à entrada, que se faz por uma porta esculpida em madeira – uma metamorfose artística assinada pelo escultor Paulo Neves, que assinala e homenageia o nascimento do espaço. Ao passar a porta é garantido que, do outro lado, nos esperam vários sorrisos calorosos de boas-vindas a par de uma curadoria decorativa delicada, que ficou, em parte, a cargo de Isabel Sá Nogueira, designer de interiores, da qual fazem parte as obras e intervenção de quatro artistas portugueses: Jorge Curval, Frederico Draw, Daniel Eime e Paulo Neves.

Inspirado nas personalidades que fizeram histórias nas mais distintas áreas, das artes plásticas à literatura, à música, à ciência ou à moda, uma das características que torna o alojamento único é o facto de cada um dos 47 quartos ter um simbolismo conceptual: todos são dedicados a um artista (avant-garde, claro) em particular, de Gabrielle Chanel a Francis Bacon, a Charles & Ray Eames, a Amadeo de Souza-Cardoso ou a Alberto Giacometti. Além dos quartos, no interior do Torel Avantgarde podemos encontrar o Spa Balsamea, um spa inspirado na Natureza, com musgo a cobrir uma das paredes, que disponibiliza uma lista de tratamentos, massagens e outros serviços estéticos, bem como um ginásio e banho turco. Com uma vista fabulosa sobre o Douro e as caves do outro lado do rio, a piscina é o sítio certo para relaxar, mas também pode optar por passear junto ao lago, um dos locais de eleição para apreciar a paisagem.

O primeiro restaurante da Casa da Comida no Porto, o Digby é o sítio ideal para provar as iguarias gastronómicas nacionais. De perdiz de escabeche a tamboril à Bulhão Pato, passando por suspiros de bacalhau com cappuccino de grelos e espuma de batata e barriga de leitão com castanhas e favas caramelizadas, são vários os pratos tentadores que figuram na ementa do Digby. O menu de almoço, que inclui entrada, prato e sobremesa, custa €19,50 e ao jantar é possível comer à carta, mas o restaurante disponibiliza ainda dois menus degustação: Em Passeio pela Carta, com 5 pratos, por €50; e o Em Loucuras pela Carta, com 7 pratos a €75 por pessoa.

Onde? Rua da Restauraçao, 336, Porto | Como contactar? 22 011 00 82 ou info@torelavantgarde.com | www.torelavantgarde.com

Earlymade

O 235 da Rua do Rosário, em pleno coração do bairro das artes do Porto, ganhou uma nova morada. Chama-se Early Made – Cedofeita e é a vizinha do Rosa et Al Townhouse (no 233), a guesthouse que nasceu há cinco anos pelas mãos dos irmãos Patrícia e Emanuel Sousa. Foi também esta dupla que fez nascer a concept store Early Made. Quem passa pela montra desta morada sente, desde logo, o ímpeto de querer entrar, pela surpresa visual que proporciona: todos os meses há uma instalação artística nesta primeira abordagem ao espaço, que por detrás esconde (e destapa, ao mesmo tempo) uma loja de roupa com marcas ligadas ao made in Portugal, da moda ao lifestyle, e simultaneamente uma residência artística.

Quanto às marcas, Litoral, Anecdote, e=mc2, Folk, Les Basics, Maria Vicente e New Heroes & Pioneers são apenas alguns exemplos que a Earlymade disponibiliza.

Onde? Rua do Rosário, 235, Porto. Quando? Quarta a sábado, das 12h às 20h (nos restantes dias funciona por marcação).

Vintage Department

Quando, em 2014, Alma Mollemans e Emily Tomé abriram a Vintage Department no espaço Entretanto, no Príncipe Real, em Lisboa, as mentoras do projeto não tinham ainda idealizado os espaços que haveriam de abrir dois anos depois: um na pitoresca vila da Comporta e outro no Porto.

À semelhança dos primeiros espaços, também o espaço da Invicta tem a curadoria a cargo de Alma e Emily, com a escolha de peças originais de marcas como Christian Lacroix, Sigurd Ressel, Matthew Williamson, Arne Jacobson, Charles and Ray Eames, Martin Visser e Sandra Baia. Só há quatro regras na curadoria das mentoras: peças clássicas de designers, produtos vintage alterados, items industriais adaptados a espaços decorativos e, por fim, acessórios de design encontrados em viagens.

Onde? Rua Ferreira Borges, 68, 70. Quando? Todos os dias, das 12h às 20h. www.vintage-department.com

Mondo Deli

A história do restaurante Mondo Deli, o espaço que ocupa o 501 da Rua do Almada desde março de 2016, não poderia ter mais a ver com a aura cativante e enigmática do Porto. Enamorados pela Invicta, os alemães Marcus Zietz e Christian Haas tornaram-na sua casa e de seguida projetaram um espaço gastronómico com sabores ricos de todo o mundo, especialmente aqueles com influências asiáticas, mediterrânicas e do Médio Oriente. Enquanto Marcus, que foi editor de moda em jornais e revistas como a L’Officiel Hommes, se dedicou à criatividade da cozinha, Christian, que se formou em design industrial e levou o seu próprio estúdio para o Porto em 2015, assumiu a criatividade de desenhar de raiz os interiores de um espaço que funcionasse como restaurante e loja.

A liderança da cozinha está a cargo da chef da região Catarina Garcias que, acima de tudo, respeita a sazonalidade dos ingredientes e a sua origem local (tanto a nível de produção como de fornecimento). Quase todas as receitas são inspiradas em invenções de jantares com amigos ou família, como o strudel de maçã com molho de baunilha, por exemplo, uma recriação de uma receita antiga da avó de Marcus, ou a salada de polvo, que é uma especialidade de um amigo vietnamita.

No espaço há ainda uma loja com peças de autor, essencialmente acessórios, como a joalharia de Saskia Diez (Alemanha), louça lacada a fluorescente de Koichiro Kimura (Japão), porcelana colorida com pigmentos provenientes da Cornualha, de Kirstie van Noort (Holanda), cutelaria de Klong (Suécia) e porcelanas de Stefanie Hering (Alemanha).

Onde? Rua do Almada, 501, Porto. Quando? Terça a sábado, das 16h às 00h. Como reservar? 22 203 30 84.

Funkybio

A importância de uma rotina alimentar livre de tóxicos é cada vez mais indiscutível quando falamos em saúde, especialmente no que respeita à escolha da origem dos alimentos e ingredientes. Por isso, é cada vez mais importante escolhê-los de acordo com a origem – sim, falamos de alimentos biológicos. Foi a pensar nisso que a lisboeta Joana Froes e o portuense João Campos, um casal entusiasta de um modo de vida mais sintonizado com a natureza, deram continuidade ao espaço da Mercearia Biológica (já existia há nove anos), situada no 210 da Rua do Crasto, Foz do Douro, Porto.

Uma verdadeira mercearia onde podemos encontrar a melhor seleção nacional e internacional de produtos com o selo Bio – desde a garrafeira, passando pelas frutas, hortícolas, padaria, carne, ovos e peixe de pesca artesanal, lacticínios e alternativas vegan, óleos e especiarias, cereais, leguminosas e frutos secos (embalados ou a granel), artigos de higiene pessoal e cuidado com a casa, até à comida para cão e gato e suplementos naturais –, a Funkybio também recebe workshops temáticos sobre alimentação e estilos de vidas saudáveis, todos os meses.

Onde? Rua do Crasto, 210, Foz do Douro, Porto. Quando? De segunda a sábado, das 10h às 20h.

Terrace Lounge 360º Porto Cruz

Fica na margem do Cais de Gaia e é um dosspots mais bonitos para ver o Douro e as caves do Porto com um campo de visão 360º. E como se a vista não fosse desculpa suficiente, o Terrace Lounge, o bar panorâmico do Espaço Porto Cruz, acaba de lançar oito novas misturas improváveis para, acima de tudo, aquecer o corpo e a alma dos que por lá passam.

Se chocolate quente e vinho do Porto podem, à partida, parecer ingredientes incompatíveis, espere quando lhe dissermos que também há um chá quente com vinho do Porto, na nova carta de cocktails.

Há três secções essenciais na carta: os Tea Ports, chás que conjugam vinho do Porto rosé com uma infusão de hibisco, ou vinho do Porto branco com uma infusão de maçã e canela; os Port & Chocolate, que juntam diferentes tipos de chocolate quente num só cocktail com vinho do Porto; e os Getting Serious, onde clássicos como o Manhatan ou o Cosmopolitan são reinterpretados com vinho do Porto. A novidade que é um plus? Vinho quente, que junta vinho tinto, Porto Tawny, frutos secos, pera, canela, cravinho e flor de anis. Com execução final de Gualdino Costa no Terrace Lounge 360º, esta carta de inverno foi criada por Paulo Ramos (World Master Bartender).

Onde? Largo Miguel Bombarda, 23, Vila Nova de Gaia. Quando? Terça a quinta, das 12h30 às 00h30; sexta e sábado, até à 1h30; domingo, até às 19h00.

Claus Porto

Ferdinand Claus, Georges Schweder e Achilles de Brito – dois alemães e um português, os três com o mesmo sonho, à conversa num café em plena cidade do Porto de 1887. Assim nasceu o sonho de fabricar sabonetes de luxo que faz hoje da Claus uma das marcas portuguesas mais emblemáticas e delicadas dos últimos 130 anos, data da sua longevidade.

Com a direção criativa a cargo da francesa-holandesa Anne Margreet Honing e a fórmula das fragrâncias a ser entregue à perfumista britânica Lyn Harris, a Claus Porto conta com uma vasta linha de sabonetes, perfumes, velas e cremes de mãos com embalagens inspiradas nos tons do Douro e nos padrões dos azulejos portugueses. Depois da abertura de uma loja em Lisboa no 135 da Rua da Misericórdia, é na segunda loja, que é a loja-bandeira da marca, onde a Claus Porto dedica um piso ao seu aniversário com uma exposição e onde podem ser experimentados workshops de produção artesanal de sabonetes.

Onde? Rua das Flores, 22, Porto. Quando? De segunda a domingo, das 10h às 20h. Como reservar? 91 429 03 59.

Pedro Limão

Conhecido pela sua cozinha de autor, e depois de uma temporada no Algarve, o chef Pedro Limão abriu um espaço em nome próprio no Porto, junto ao Jardim de São Lázaro, no ano passado. Na carta, a originalidade impera através de pratos como atum curado, amêijoas à Bulhão Pato e uma telha de iogurte desidratado em coentros ou mousse de chocolate com espuma de moscatel, chantilly de hortelã, redução de azeite e pó de laranja desidratada, para adoçar a boca. O menu de degustação tem o preço democrático de €32 (por pessoa).

Onde? Rua do Morgado de Mateus, 49, Porto. Quando? Segunda, das 12h às 16h, de terça a sexta, das 12h às 23h, e sábado, das 18h às 23h. Fecha domingo. Como reservar? 96 645 45 99.

Época Porto

Se for ao Porto e decidir entrar no número 22 da Rua do Rosário vai ser difícil existir uma hora em que o novo espaço Época Café não esteja com as mesas todas ocupadas. No novo recanto gastronómico do Porto, há iguarias para provar como tosta de banana com creme de avelã e cacau (€2,50), papas de avelã com açúcar de coco e avelã tostada (€3,50), granola de maçã com iogurte (€3,50), tosta de queijo feta cremoso com alho assado, rabanete e ervas (€4,50) ou aveia com lentilhas, molho vinagrete de mostarda e alcaparras com folhas de beterraba (€5,50).

Onde? Rua do Rosário, 22, Porto. Quando? De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábado, das 9h às 16h. Fecha ao domingo. Como reservar? 91 373 20 38

Noshi Coffee

É a nova cafetaria artesanal saudável da Invicta. Com uma variedade de café e chás impressionante, o espaço oferece opções deliciosas e guilty-free como panquecas de aveia feitas com leite vegetal (€3,50), taça de iogurte com fruta, mel e granola (€3,50), taças de açaí (€4,50). Uma das especialidades do Noshi Coffee são as tostas, como a de abacate, tomate e bacon crocante de peru (€4,80), a de manteiga de amendoim com mel (€3,20), a de queijo creme com mirtilos e mel (€3,20). Se preferir uma refeição para almoçar, pode sempre optar pela pasta integral com peito de frango assado, pesto, queijo feta e parmesão (€7,90) ou a quinoa com legumes salteados, frango e couve roxa (€6,90).

Onde? Rua do Carmo, 11, Porto. Quando? De terça a sexta, das 8h30 às 19h30. Sábado, das 9h às 19h30, e domingo, das 9h às 18h. Fecha segunda-feira. Como reservar? 22 205 30 34.