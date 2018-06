Vidago Palace

Parece quase um cenário cinematográfico e é certamente muito mais do que um hotel. Um espaço encantado, onde a maior beleza reside nos detalhes. No Vidago Palace tem ao seu dispor um spa termal (onde as crianças também são admitidas), campo de golfe e ainda uma garrafeira exclusiva. As cartas dos seis restaurantes existentes são assinadas pelo chef Vítor Matos. Diárias a partir dos €250.







Pedras Salgadas Spa & Nature Park

Em pleno Parque de Pedras Salgadas encontramos uma nova forma de mergulhar na natureza. Com uma arquitetura singular, as ecohouses espalham-se pelo espaço, encaixando perfeitamente no cenário envolvente. São obrigatórias as visitas ao spa termal renovado pelo arquiteto português Siza Vieira, ao restaurante Casa do Chá e ainda à capela. Diárias a partir de €210.





Paçoda Torre

Foi a partir de um edifício do século XVI que surgiu a casa de turismo de habitação Paço da Torre, em Figueiredo das Donas, Vouzela. Dar um mergulho na piscina panorâmica e deslumbrar-se com a paisagem ou fazer um passeio de bicicleta (disponibilizadas pela casa) na floresta são duas das atividades obrigatórias. Faça já as malas e descubra a plenitude do interior. Diárias a partir de €87.

Casa das Penhas Douradas Design Hotel & SPA

10 quilómetros é a distância que separa o coração da Serra da Estrela da Casa das Penhas Douradas, um porto de abrigo pensado para as quatro estações do ano. Nos dias mais quentes alugue um caiaque e aventure-se pelo rio Mondego. Se a sua visita for na estação fria, não esqueça o fato de banho para desfrutar da piscina interior aquecida. Para momentos de tranquilidade, descubra um bom livro na biblioteca ou assista a um clássico na sala de cinema. Diárias a partir de €160.

Pousada Mosteiro do Crato

No século XIV era convento, hoje é pousada. É no coração do Alentejo que encontramos este espaço envolto num ambiente luxuoso, com uma perfeita fusão entre o antigo e o moderno. Aventure-se num passeio a cavalo pelo campo ou experimente uma manhã de pescaria. Ambas as atividades são disponibilizadas pela Pousada. Diárias a partir de €160.

Pateo dos Solares

O Pateo dos Solares é um hotel de charme onde tudo foi pensado ao pormenor. A passagem pela área de wellness é obrigatória: se tiver de apostar apenas num tratamento, experimente o peeling corporal Thalgo. A preocupação ambiental faz sentir-se de várias formas, entre elas a possibilidade de carregar o seu carro elétrico (com carregadores universais e para Tesla). Diárias a partir de €84.

Conversas de Alpendre

Rumamos ao sul de Portugal, para Conversas de Alpendre. Um local onde a decoração enche o olho e o coração, numa perfeita comunhão com o campo. Temos ainda o bónus de estar a 2 quilómetros da Praia da Fábrica. Aproveite para fazer caminhada e encher os pulmões de ar puro, mesmo antes de mergulhar no mar. Garantimos: vai regressar com a energia completamente renovada. Diárias a partir dos €114.

Arte da Fuga

É nas Lajes, na Ilha do Pico, Açores, que encontramos a casa Arte da Fuga. Nunca um nome foi tão apropriado. Localizada numa encosta com uma vista arrebatadora, a arquitetura denuncia uma preocupação evidente em harmonizar-se com o espaço envolvente. Um local ideal para umas férias em família ou com um grupo de amigos, aproveitando para tirar o máximo partido dos três terraços, um deles com zona de barbecue. Para explorar a ilha tem ao seu dispor um Jeep. Diárias a partir de €450.

Lembramos que os preços são indicativos, uma vez que as tarifas podem variar tendo em conta a época do ano, o tipo de quarto e o número de hóspedes.