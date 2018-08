Para muitos um fim de semana parece suficiente, para outros uma semana é pouco, mas para (quase) todos o dilema das férias parece ser o mesmo, que é quanto tempo vão, e devem, durar.

Segundo um estudo científico divulgado pelo Journal of Happiness Studies, há mesmo um tempo mínimo que tem de estar de férias para que se sinta completamente relaxado. O ideal é que fique mais do que oito dias fora ? é a conclusão a que os investigadores da Radboud University (Nimega, Holanda) chegaram, depois de analisarem 54 pessoas diferentes numa média de 23 dias. Utilizaram a disposição, a satisfação e a energia, entre outros, como fatores de estudo, e revelam que a saúde e o bem-estar aumentam, significativamente, no oitavo dia das férias.

Para aqueles que dizem chegar das férias mais cansados do que aquilo que vão, aqui está um belo truque que vale a pena experimentar.