Esta terça-feira, 20 de novembro, assinala-se o Dia Internacional dos Direitos da Criança e também o 35.º aniversário do Instituto de Apoio à Criança. Para o celebrar, a Fundadora e Presidente Honorária do IAC, Dr.ª Manuela Eanes, organizou uma iniciativa musical solidária, que é também o cumprir de um sonho pessoal.

O espetáculo, que acontecerá no palco da Altice Arena, conta com o apoio de várias entidades, entre elas o Alto Patrocínio de Sua Excelência Presidente da República. Os concertos contam com a participação de músicos e bandas, como João Só, Amor Electro, André Sardet, D.A.M.A ou Rui Veloso. A apresentação será feita por Catarina Furtado.

O IAC é uma instituição particular, sem fins lucrativos, criada em 1983, tendo como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento integral das crianças.

Os bilhetes estão à venda em www.blueticket.pt e os preços variam entre os €15 e os €40, que revertem para a instituição. Para quem não puder estar presente, mas quiser contribuir para esta causa, existe um bilhete solidário que se traduz numa doação de €15.