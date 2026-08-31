Também estão fartas de bege? Porque é que o azul que definiu a moda de verão veio para ficar

Uma cor, por si só, talvez não faça uma tendência, mas pode muito bem ditar aquilo que vestimos durante uma estação. A moda está a mudar: passámos de querer que ninguém soubesse de onde vinha a nossa camisola de mohair em tons neutros para abraçarmos uma nova onda de estampados, cores e até misturas de padrões que, há não muito tempo, teriam parecido excessivas. Quando assistimos a um desfile numa das quatro grandes capitais da moda, temos sempre de ter em mente que aquilo que naquele momento nos pode estar a causar alguma confusão aos olhos será, muito provavelmente, aquilo que veremos no street style meses depois.

Não é por acaso que um desfile apresentado em setembro ou outubro de 2025 tem no nome primavera/verão 2026. O trabalho dos designers destas grandes casas não é propriamente acompanhar a onda que está a acontecer naquele exato momento, mas antes tentar antecipar - e, em muitos casos, ditar - aquilo que iremos querer vestir nas estações seguintes. E talvez seja precisamente por isso que, depois de anos de quiet luxury, bege, cinzento e peças cujo maior elogio era parecerem impossíveis de identificar, estamos novamente disponíveis para olhar para uma cor e pensar: quero aquilo.

Shopping Bag Foto: Getty Images

Quando Matthieu Blazy apresentou o seu desfile de estreia para a Chanel, em outubro do ano passado, mostrou em Paris a coleção de pronto-a-vestir primavera/verão 2026 e, com ela, uma nova forma de olhar e de vestir uma casa com um legado quase imensurável. Mas, acima de tudo, vimos os acessórios adaptados a esta nova visão de Blazy. Um deles foi a Shopping Bag, que deu bastante que falar entre os críticos na altura. A verdade, porém, é que aquilo que estranhámos é precisamente aquilo que estamos agora a vestir. E não foi apenas o formato: foi também a cor - um azul aqua em pele (hello, 2000?).

Chanel Haute Couture outono/inverno 2026/2027 Foto: Getty Images

A partir daí, o fenómeno Baader-Meinhof, também conhecido como frequency illusion, tomou conta do nosso cérebro e deixou de ser possível não reparar neste tom em todo o lado. Voltou a aparecer com grande destaque na coleção Métiers d’Art 2026, apresentada na estação de metro de Bowery, em Nova Iorque, desta vez numa saia impossível de ignorar, e mais à frente - sendo ousadas ao dizê-lo - foi quase uma das cores que ditaram a coleção Cruise 2026/2027, apresentada em Biarritz.

Foto: Getty Images 1 de 2 / Prada primavera/verão 2026 Foto: Getty Images 2 de 2 / Burberry primavera/verão 2026

Se Blazy nos fez voltar a olhar para esta cor, Julien Dossena, da Rabanne, levou-a diretamente para a praia. No desfile P/V 26, apresentado no ano passado, misturou o imaginário balnear com o luxo numa coleção em que a feminilidade vibrante da marca surgiu atravessada por fortes influências náuticas - enter: blue. A própria Hypebeast resumiu o conceito como "Luxury Goes to the Beach", destacando os fatos de banho bordados, as polos às riscas, as partes de baixo em neoprene e até uns chinelos azul-oceano levados a proporções quase absurdas.

Rabanne primavera/verão 2026 Foto: Getty Images

Mas não é apenas este tom específico que parece destinado a permanecer nos nossos guarda-roupas. A verdade é que este também não é exatamente o mesmo azul que se usáva durante a era Y2K. Não é bem aquamarine, não é bem teal. Está algures entre o teal e o cyan, saturado o suficiente para chamar a atenção mas 'estranho' o suficiente para ser difícil de nomear - o que talvez explique porque parece mudar ligeiramente de identidade dependendo da peça, da luz ou da marca que o utiliza. A WGSN - Worth Global Style Network -, por exemplo, identificou para a primavera/verão 2026 uma presença forte dos azuis vibrantes, falando em tonalidades como Blue Aura e, de forma mais abrangente, Aquatic Tones. Ou seja: podemos ainda não ter chegado a acordo sobre o nome, mas claramente chegámos a acordo sobre a cor.

Foto: Getty Images 1 de 2 / Tory Burch primavera/verão 2026 Foto: Jacquemus 2 de 2 / Jacquemus primavera 2027

Para o verão, a versão mais clara, elétrica e vibrante deste azul faz todo o sentido, e não é à toa que apareceu nos recentes desfiles da Prada, Tory Burch, Jacquemus, Burberry ou até Celine. A Courrèges também abriu parte da sua coleção primavera/verão 2026 precisamente com uma sucessão de vestidos em azul-turquesa, enquanto Tom Ford, Loewe ou Bottega Veneta exploraram variações da mesma família cromática.

Courrèges primavera/verão 2026 Foto: Courrèges

O azul está cá para ficar, seja neste tom quase impossível de definir ou em versões progressivamente mais escuras à medida que entramos na estação fria. Is navy the new black?, perguntava já a Vogue norte-americana - e talvez a questão faça hoje ainda mais sentido. Porque isto não parece ser apenas uma obsessão de verão: enquanto os tons aquáticos funcionam como aquele choque de cor de que precisamos quando está calor, o navy, o azul-elétrico e os azuis mais profundos conseguem prolongar a mesma história para o outono e inverno sem que tenhamos de voltar imediatamente para o preto.

Foto: Tom Ford 1 de 2 / Tom Ford primavera/verão 2026 Foto: Jacquemus 2 de 2 / Jacquemus primavera 2027

Estamos num novo ciclo da moda e não há muito como fugir. Depois de anos em que o 'bom gosto' parecia depender de quão pouco uma peça chamava a atenção, estamos outra vez dispostos a querer coisas simplesmente porque são bonitas, estranhas, divertidas ou porque nos fazem olhar duas vezes. E talvez este azul seja apenas uma consequência visível dessa mudança. "A família de cores tem vindo a ressurgir repetidamente em períodos em que a moda abraçou o otimismo, a inovação e a mudança cultural", afirmou Sara Maggioni, responsável pela secção de moda feminina da empresa de previsão de tendências WGSN, ao The New York Times. Nos anos 60, acrescentou, estes tons faziam parte do otimismo visual da Space Age e da moda mod. Agora, décadas depois, voltamos a encontrá-los numa altura em que a moda parece finalmente cansada de sussurrar. O novo luxo já não é passar despercebido, mas voltar a querer ser visto.