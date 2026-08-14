“Não é apenas a moda que vem da cultura, mas a que surge da perspetiva do design”: como Copenhaga se está a tornar a quinta cidade da moda

Desde a sua criação em 2006 a Semana da Moda de Copenhaga, que acabou de encerrar a temporada primavera/verão 2027, tem ganho reputação não só pelo seu leque de marcas independentes, mas também pelo street style que se vê fora dos desfiles.

Após vinte anos, o sentido de moda distinto e reconhecível da cidade influenciou o mundo da moda, e criou o nicho de “copenhagen girl” ou “scandinavian girl”, que serve de inspiração para muitos. Mas não é apenas a combinação de um minimalismo escandinavo com looks ousados e coloridos que define a cidade, há ainda um grande foco em sustentabilidade e no apoio de pequenos designers emergentes.

Esta edição contou com 37 desfiles e apresentações de marcas escandinavas como By Marlene Birger, Stine Goya, Mfpen, Alectra Rothschild e Marimekko. Apesar de Ganni, uma das maiores marcas dinamarquesas, apresentar as suas coleções em Paris, ela manteve-se ligada à cidade com uma colaboração com a Stem, uma marca de têxteis liderada por Sarah Brunnhuber com o foco em zero desperdício.

Marimekko PV27 Foto: Getty Images

“A moda nunca será sustentável, mas também nunca vai desaparecer.” Palavras de Ditte Reffstrup, atual diretora criativa de Ganni, uma das marcas dinamarquesas contemporâneas mais conhecidas a nível global. No showroom da marca, que também acaba por ser a sua sede em Copenhaga, cerca de 40 pessoas juntam-se para ouvir as duas criadoras discutir sustentabilidade numa indústria conhecida por desperdícios, poluição e emissões de carbono.

Duas dessas pessoas são Sunni, de 21 anos, e Vanessa, de 25 anos, da Alemanha. Questionadas sobre se a Semana da Moda de Copenhaga pode influenciar marcas e consumidores a seguir certos padrões de sustentabilidade, Sunni afirma rapidamente, e sem hesitação, que sim. “Quanto mais se chamar a atenção para isso, mais as outras pessoas começam a reconhecer, e acho que a maior mudança deve vir das marcas mais grandes”, garante.

Ambas apontam o estilo de vida sustentável de Copenhaga, como andar de bicicleta, como um fator decisivo para esta mudança. “As pessoas aqui têm este estilo de vida e acho que é bom que se espalhe para a Semana da Moda, para se espalhar para diferentes cidades”, conclui Sunni.

Já Vanessa acredita que o facto de Copenhaga não ser uma cidade historicamente conhecida pela moda, mas pelo design e a arquitetura, traz uma nova perspetiva à indústria. “Não é como quando vais a Paris e tens as grandes marcas que são conhecidas em todo o lado, lá é mais difícil as marcas mais pequenas serem divulgadas e estarem no centro das atenções.”

Em 2020, a semana da moda de Copenhaga introduziu requisitos de sustentabilidade, de forma a promover “mudanças a longo prazo na rede de marcas e na indústria em geral”. Na altura concedeu às marcas um prazo de três anos para cumprirem os 18 requisitos mínimos, que iam desde a proibição de cabides de plástico a regras relativas ao tipo de têxteis que podiam ser utilizados, sob pena de serem excluídos do calendário. No primeiro ano, várias marcas não conseguiram cumprir os requisitos, mas hoje, mais de 30 marcas as cumprem.

Streetstyle é uma das características que mais distingue a semana de moda de Copenhaga Foto: Getty Images

Quatro anos depois, em 2024, tornou esses critérios mais rigorosos, com diretrizes concretas para a igualdade e diversidade na contratação e um código de conduta relativo às condições de trabalho, que entrou em vigor este ano.

A par da agenda sustentável, Copenhaga construiu ainda uma forte rede de apoio a talentos emergentes, cultivando um sentimento de comunidade entre marcas existentes e jovens criativos. O programa New Talent, que apoiou a Stem, combina orientação, apoio financeiro assim como formação empresarial a marcas com menos de cinco anos.

Sunni reflete também que a diferença entre a moda em Copenhaga, em comparação com outras cidades internacionais, parte do design escandinavo de mobiliário e arquitetura. “Nota-se muito na moda que existe aqui, quando olhas à volta para as diferentes marcas é tudo limpo, têm designs simples mas o corte é perfeito”, descreve, fazendo uma alusão ao design dinamarquês de mid-century modern que nasceu na década de 1940 e terminou por volta dos anos 70, com a criação formas simples e geométricas e um foco no conforto e praticidade do dia a dia.

“Não é apenas a moda que vem da cultura, mas a moda que surge da perspetiva do design”, reforça, com Vanessa a acrescentar a importância da criação de um look que “também dê para andar de bicicleta”, voltando à perspetiva de que um outfit tem de ser prático e confortável.

Esta ideia desta moda que vem do design também é partilhada por Isabella Rose Davey, a diretora de operações do evento, à revista de lifestyle francesa, L’Officiel. “Vejo muitos dos valores que fizeram com que o mobiliário escandinavo se tornasse um fenómeno global, a simplicidade do design, autenticidade dos materiais, a forma a seguir a função”, afirmou.

Mas não é apenas durante a Semana da Moda que se veem pessoas bem vestidas na rua. Os dinamarqueses gostam de se arranjar independentemente de onde vão. Uma visita rápida ao supermercado, um date ou uma tarde de compras ao centro da cidade é quase tratado com a mesma importância. Há sempre um elemento de minimalismo misturado com um maximalismo, quer seja uma cor vibrante ou um padrão fora do comum.

Aqui as pessoas também priorizam comprar peças em segunda mão de forma a tornar o seu estilo ainda mais próprio. Por exemplo, misturar uma peça única com umas calças da Zara ou da Ganni, mas não seguindo as regras de como o designer pretende que o consumidor a use, adaptando cada elemento ao seu estilo próprio. Todos os dias eu me sinto inspirada por o street style que vejo, quer seja de uma senhora de meia idade ou uma jovem de 25 anos.

Há lugar para todo o tipo de estilo nesta cidade, e mesmo que não se vistam como “copenhagen girls” ou “scandinavian girls”, vão-se sempre sentir inspirados pela capacidade de misturar cores e padrões que talvez, noutra cidade não faziam sentido, mas aqui tudo faz.