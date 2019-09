As sete tendências chave de carteiras para o próximo outono-inverno

Por mais que ainda estejamos com a cabeça no verão e a pensar em carteiras de praia, não há nada como espreitar as novidades para o outono-inverno 2019/20 para as comprarmos antes de toda a gente (ou antes de esgotarem). A próxima estação reserva tendências interessantes nos acessórios, de carteiras em pelos falsos aos modelos que chegam em duplicado até às mais pequenas de sempre. Veja na fotogaleria onde as encontrar.