Por Máxima, 11:29

Já se sabe que as princesas e rainhas de todo o mundo também são fãs de marcas mais baratas, da Mango à Asos. Mas nem sempre o resultado merece tantos pontos de estilo como este. Rania da Jordânia é uma das mulheres mais elegantes da realeza, escolhendo marcas como a Fendi, a Chanel ou a Givenchy para os seus looks oficiais.





Tal como Letizia de Espanha Meghan Markle , Rania gosta de misturar etiquetas de luxo com outras mais baratas e foi precisamente isso que chamou a atenção durante uma cerimónia de entrega de prémios no Dubai. A rainha escolheu umas culottes semitransparantes da Zara, verdes e com um laço ajustável, e combinou-as com um body em veludo e uns stilettos brilhantes.As calças ainda estão à venda no site da Zara, por €29,95.