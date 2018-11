No próximo dia 2 de dezembro, a sueca Elsa Hosk vai desfilar com a peça mais preciosa da Victoria’s Secret, num dos momentos mais esperados do grande desfile, que este ano acontece em Nova Iorque.

Elsa será a 23.ª modelo a vestir o Fantasy Bra, peça emblemática da marca, que surgiu um ano após o primeiro desfile no Hotel Plaza, também em Nova Ioque, e que todos os anos é um dos maiores atrativos do espetáculo. Veja aqui o valor de cada um e quais as modelos que já o vestiram nas passerelles:

2018

Este ano, a peça $1 Million Dream Angels Fantasy Bra está avaliada em quase €877 mil e foi desenhada pelo Atelier Swarovski.

2017

Lais Ribeiro usou o Champagne Nights Fantasy Bra, desenhado pela joalheira Mouawad. O valor da peça era de aproximadamente 1 milhão e 700 mil euros. Lais foi a quarta modelo negra a andar na passerelle com um Fantasy Bra, precedida por Tyra Banks, que o fez duas vezes, por Selita Ebanks e por Jasmine Tookes.

2016

Em 2016, Jasmine Tookes entrou na passerelle com o Bright Night Fantasy Bra, desenhado por Eddie Borgo. O soutien estimado em mais de dois milhões e meio de euros foi feito com mais de 450 quilates de diamantes e esmeraldas, em ouro de 18 quilates. A criação levou quase 700 horas para ser finalizada.

2015

Depois de cinco anos como Anjo, Lily Aldridge teve a oportunidade de desfilar com o Fireworks Fantasy Bra. Pascal Mouawad desenhou a peça inspirada em fogos de artifício, com mais de 6.500 joias, incluindo topázio azul, safira amarela, granada vermelha e quartzo rosa. O soutien, que exigiu mais de 685 horas para ser criado, custava cerca de 1 milhão e 700 mil euros.

2014

O ano entrou para a história como aquele em que não havia um, mas dois Fantasy Bras. E, claro, ninguém menos que as modelos Alessandra Ambrosio e Adriana Lima para exibirem os Dream Angels Fantasy Bras de Pascal Mouawad. As peças levaram mais de 1.380 horas para serem confecionadas. Avaliadas em quase 2 milhões de euros, cada uma contou com mais de 16 mil joias, incluindo safiras, rubis e diamantes.

2013

Candice Swanepoel vestiu 4.200 joias preciosas com o Royal Fantasy Bra, avaliado em quase 9 milhões de euros. A peça central desenhada pela joalharia Mouawad era um enorme rubi de 52 quilates em forma de pera e o soutien era feito em ouro de 18 quilates.

2012

Foram precisos 11 anos como Anjo para Alessandra Ambrosio ser escolhida para usar o Floral Fantasy Bra. O soutien incluía 5.200 ametistas, safiras, rubis e diamantes em tons de branco, rosa e amarelo, com um enorme diamante de 20 quilates ao centro. A peça foi avaliada em mais de 2 milhões de euros.

2011

O Fantasy Treasure Bra foi inspirado no fundo do mar e Miranda Kerr desfilou-o com 3.400 joias e 142 quilates de diamantes e muitas pérolas, citrinos e águas-marinhas. O soutien foi avaliado em aproximadamente 2 milhões de euros.

2010

O segundo Fantasy Bra da modelo brasileira Adriana Lima era composto por mais de 3.000 diamantes brancos, safiras azuis-claras e topázios, em ouro branco de 18 quilates. O Bombshell Fantasy Bra custou 1 milhão e 700 mil euros e implicou o trabalho de seis artesãos da Damiani para completá-lo em mais de 1.500 horas.

2009

O Harlequin Fantasy Bra, desfilado por Marisa Miller, tinha 2.300 diamantes num padrão de treliça e um diamante de 16 quilates em forma de coração no centro. O soutien foi estimado em mais de 2 milhões e meio de euros.

2008

A primeira vez que Adriana Lima foi escolhida para usar o Fantasy Bra, entrou na passerelle com o Black Diamond Fantasy Miracle Bra, composto por 3.575 diamantes negros, 117 diamantes de um quilate e 34 rubis. A criação desenhada pelo joalheiro Martin Katz custou mais de 4 milhões de euros.

2007

Selita Ebanks desfilou com o Holiday Fantasy Bra, estimado em 4 milhões de euros. O soutien com rubis, esmeraldas e safiras amarelas de inspiração natalina também foi acompanhado de cuecas e cinto de ligas.

2006

Para a sua segunda vez, Karolina Kurkova brilhou literalmente com o Hearts on Fire Diamond Fantasy Bra. O soutien ostentava mais de 2.000 diamantes e um único broche de diamante de 10 quilates no centro. Custou mais de 5 milhões e 700 mil euros.

2005

Gisele Bündchen desfilou o Sexy Splendor Fantasy Bra, estimado em mais de 10 milhões de euros, um dos mais caros da Victoria’s Secret, em ouro branco de 18 quilates com 2.900 diamantes, 22 rubis e um pendente diamante de 101 quilates.

2004

Em 2004, o Victoria’s Secret Fashion Show foi substituído pela tournée Angels Across America e o Fantasy Bra não teve lugar na passerelle. O que não ofuscou em nada o Heavenly "70" Fantasy Bra que Tyra Banks vestiu para uma campanha da marca. Custava quase 9 milhões de euros e tinha 2.900 diamantes em ouro branco de 18 quilates, com um diamante central de 70 quilates.

2003

Para a terceira vez de Heidi Klum, a peça escolhida foi o Very Sexy Fantasy Bra, com 2.800 joias e um único diamante Excelsior de 70 quilates, o segundo maior do mundo. O soutien avaliado em praticamente 10 milhões de euros levou 370 horas para ser feito.

2002

O Victoria Fantasy Bra tinha um único diamante Mouawad Mondera de 60 quilates e ainda 1.600 esmeraldas e 1.150 rubis. Foi a primeira vez que Karolina Kurkova foi escolhida e a modelo começou com um soutien de quase 9 milhões de euros.

2001

A segunda vez de Heidi Klum foi a primeira vez que um Fantasy Bra foi exibido na passerelle. O Heavenly Star Bra, que valia perto de 11 milhões de euros, tinha 1.200 safiras rosas do Sri Lanka e um diamante de 90 quilates.

2000

O diamante de 1.300 quilates e o rubi tailandês fizeram com que o Red Hot Fantasy Bra entrasse para o livro do Guinness World Records como a peça de lingerie mais cara de sempre. Foi Gisele Bündchen que exibiu o soutien de mais de 13 milhões de euros e foi a sua primeira vez (mais marcante impossível) a usar o Fantasy Bra.

1999

A estreia de Heidi Klum aconteceu com o Millennium Bra, o soutien de quase 9 milhões de euros, inspirado no céu estrelado, com mais de 2.000 diamantes e safiras em platina.

1998

Provavelmente um dos mais confortáveis da lista, o Dream Angel Fantasy Bra foi criado em tecido e incrustado com joias. Daniela Pestova exibiu a peça estimada em mais de 4 milhões de euros.

1997

O único soutien sem alças da lista, o Diamond Dream Bra tinha enfeites de diamante e um diamante de 42 quilates no centro. Foi a primeira vez que Tyra Banks usou um Fantasy Bra, estimado em mais de 2 milhões e meio de euros.

1996

O primeiro Fantasy Bra foi exibido por ninguém menos que Claudia Schiffer. O Million Dollar Miracle Bra também foi o menos caro da lista, já que custou menos de 1 milhão de euros.