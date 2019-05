Women’ Secrets lança a coleção mais invejável de modelos para a praia

São quatro novas linhas Women’Secret que apostam nos padrões tropicais, nos estilos boho e navy e também em peças de inspiração artística. O Trending Tropic distingue-se por padrões florais e cores vivas, para um look de verão refrescante e divertido. Já Arizona é feita de peças com estampados étnicos e tribais combinadas com texturas franzidas com pequenos detalhes, como pérolas.

Mais clássica, a linha Navy apresenta modelos reversíveis, que combinam bolinhas e riscas em tons azulados e com pequenos pormenores metálicos. Por fim, Color Clash aposta em estampados vivos com formas geométricas, pinceladas de cor e inspirações na arte urbana com misturas de amarelo, laranja, rosa e azul.