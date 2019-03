Vai poder comprar peças da marca portuguesa ISTO pelo preço que quiser

Não é uma simples redução de preço. De 28 a 31 de março, quem visitar a loja da ISTO no Príncipe Real pode escolher peças de coleções anteriores e, a partir de um preço mínimo, pagar o que quiser.

Esta decisão tem como objectivo mostrar como a marca tem investido, ao longo do tempo, na qualidade das suas peças, procurando ter melhores acabamentos e um maior acompanhamento da produção.

Através destes saldos especiais, a marca pretende combater o desperdício, possibilitando ao cliente que defina o preço das peças de coleções passadas.

A ISTO foi criada em 2017 por três amigos que viram a falta no mercado nacional de uma marca de camisas e t-shirts básicas para homem com qualidade. As coleções focam-se, assim, em peças de linhas sofisticadas, mas simples, como a camisa Oxford e de linho e as t-shirts, tanto para homem como para mulher.

Um dos pontos fortes da marca é a: o preço do tecido, da produção, do transporte e do packaging é sempre apresentado a quem compra.