Por comodismo, falta de inspiração, rotina ou até porque se esqueceu de marcar a esteticista, o certo é que muitas vezes os jeans são usados over and over again. Com o bom tempo à porta, torna-se ainda mais fácil dar um descanso às eternas calças de ganga.

Lançamos assim o desafio de esquecer essa peça de roupa (são apenas sete dias) e arriscar em novos looks. E, claro, damos sugestões que provam que os jeans não são a única peça versátil, confortável e descontraída para se ter no armário.