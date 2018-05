Existe uma lista de básicos cuja existência é considerada essencial em qualquer closet feminino (e masculino, mas tal não é agora chamado para o caso). A T-shirt branca é, sem espaço para dúvidas ou questões, um desses básicos. Independentemente do estilo ou da idade, todas as mulheres têm a sua T-shirt branca que, quanto mais não seja, serve para ser usada sempre que a falta de paciência (ou de criatividade) para criar looks elaborados surge ou quando se opta apenas por um visual mais descontraído. No entanto, tende-se a cair no erro de menosprezar esta peça tão simples, quando na verdade é muitas vezes o elo perfeito entre as outras peças do look.

Seja descontraído, formal ou trendy, mostramos-lhe 50 looks que provam a importância de ter sempre uma T-shirt branca à mão.