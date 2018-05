Esqueça os outfits muito elaborados, onde tem de questionar se as cores ficam bem ou se os padrões jogam entre si. No que toca a construir um visual, há poucas regras tão fáceis e práticas como recorrer ao look monocromático. Seja para os dias em que está com pouca imaginação ou apenas porque adora a tendência, confira a fotogaleria e inspire-se.